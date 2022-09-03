Чим вивести плями від томатного соусу та помідорів з одягу: корисні поради

Забруднили улюблену футболку соком з помідорів чи томатним соусом? Це, звичайно, сумно, але можна виправити. При цьому не обов'язково використовувати хімію чи дорогі засоби для прання. Чим вивести плями від кетчупу, помідорів, томатного соку - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви не знаєте, як вивести плями від томатного соку чи помідорів з одягу без використання хімії, варто звернути увагу на такі засоби, які завжди під рукою.

Сіль + нашатирний спирт

Щоб приготувати дієву пасту для очищення одягу від томатного соусу, кетчупу, помідорів, потрібно взяти: чайну ложку солі та чайну ложку нашатирного спирту. Ці компоненти ретельно змішати, щоб утворилася однорідна паста. Нанести її на пляму та залишити на 30-40 хвилин. Потім кашку потрібно акуратно прибрати. Підійде, наприклад, стара зубна щітка. А потім достатньо всього лише прополоскати у мильній воді без порошку.

Існують і інші рецепти, де використовуються ці інгредієнти. Наприклад, щоб вивести пляму, потрібно нанести на неї невелику кількість води, потім посипати сіллю та залишити на півгодини. Далі сіль потрібно прибрати та змастити забруднене місце нашатирним спиртом. Через якийсь час випрати у мильній воді.

Також на пляму можна нанести суміш з гарячої води та солі (на 5 літрів рідини потрібно 5 столових ложок). Злегка протерти забруднення, а потім залишити на годину. Після цього обов'язково одяг слід випрати.

Перекис водню

Щоб приготувати ефективний засіб, потрібно взяти 100 мл води та 1 чайну ложку перекису. Потім добре перемішати і нанести на пляму від кетчупу або томатного соусу. Якщо потрібно, можна злегка потерти щіткою. Після цього одяг перуть у машинці або вручну.

Такий засіб чудопо відійде для світлої чи білої тканини, але на темному або кольоровому одязі залишить розводи. Про це варто пам'ятати перед тим, як використовувати рецепт.

Молоко

Цей інгредієнт точно знайдеться на кожній кухні. Молоко потрібно спочатку підігріти, а потім нанести на пляму. Якщо одяг сильно забруднений, можна занурити його у рідину повністю. Залишіть на 30 хвилин. Потім виперіть.

Оцет

Оцет потрібно розвести навпіл з водою і протерти цим розчином пляму. Робіть це, поки забруднення не посвітлішає. Такий варіант чудово підходить для натуральних тканин. Замість оцту можете використовувати лимонну кислоту або лимонний сік. Якщо засіб рідкий, то пляму потрібно потерти, а якщо у вигляді порошку - насипати зверху.

Гліцерин

Забруднення варто замочити у гліцерині, залишити на 20 хвилин. Якщо цього замало - процедуру потрібно повторити.

Також гліцерин можна змішати з нашатирним спиртом для посилення ефекту. Пропорції беруть 4:1. Суміш наносять на пляму та залишають на 3 години. Потім акуратно прибирають, а сам одяг - перуть у воді.