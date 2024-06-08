Чим загрожує надання неправдивих даних у ТЦК: пояснення Міноборони

Ігнорування особою свого обов'язку актуалізувати військово-облікові дані тягне за собою складання протоколу про адміністративне порушення і подальше накладення штрафу.

За порушення правил військового обліку громадянами України законом передбачена адміністративна відповідальність. Але це не є нововведенням, подібні юридичні норми діяли й раніше.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі "Суспільного".

Посадовиця прокоментувала повідомлення у ЗМІ про блокування банківських рахунків військовозобов'язаних українців, які свідомо надали неправдиву інформацію під час оновлення своїх даних у мобільному застосунку "Резерв+".

"Щодо блокування рахунків. Дійсно є набір норм, які стосуються посилення відповідальності за порушення правил військового обліку. Тому що в країні війна і ці норми прийняла Верховна Рада. Є низка моментів, які стосуються відповідальності за те, що людина систематично, наголошую – систематично, не оновлює свої дані або ухиляється від такого обов’язку", – пояснила заступниця міністра.

Чорногоренко уточнила, що систематичним порушенням вважається повторне ігнорування повістки на оновлення даних у ТЦК та СП або аналогічних повідомлень у застосунку "Резерв+".

"Після двох ігнорувань необхідності з’явитися в ТЦК або оновити дані онлайн на людину вносяться дані, що вона перебуває в розшуку. Фактично працівники ТЦК передають дані до поліції, щоб людину знайшли і повідомили її про необхідність з’явитися в ТЦК або оновити дані", – пояснила посадовиця.

Вона додала, що подальше ігнорування особою свого обов'язку актуалізувати військово-облікові дані тягне за собою складання протоколу про адміністративне порушення і подальше накладення штрафу.

"Щодо порушення правил військового обліку. Ця стаття не є новою, вона завжди була адміністративним правопорушенням. Вона не є нововведенням", – зазначила Чорногоренко.

Заступниця міністра підкреслила, що одна з задач цифрового напрямку роботи оборонного відомства – зробити оновлення даних для військовозобов'язаних громадян України максимально комфортним.

"Раніше громадяни мали носити ксерокопії, фізично йти в ТЦК, стояти в чергах. Зараз ми працюємо над тим, щоб до кінця червня запустити всі електронні запити через систему "Оберіг", яка взаємодіє з усіма державними реєстрами. Щоб була можливість отримати ці дані через електронні інтеграції", – повідомила Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, директорка Департаменту надання адміністративних послуг пояснила, як оновлювати дані в ЦНАП, чи треба записуватись в електронну чергу та скільки доведеться чекати.

Читайте також: