Чим загрожує Україні зменшення граничного призовного віку — представник Інституту демографії

Подальше зменшення граничного призовного віку матиме негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” заявив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Олександр Гладун.

Він зауважив, що в будь-якому випадку війна негативно впливає на демографію, однак саме вікова категорія 20-річних в Україні є найменшою за чисельністю.

“У 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати на цю вікову групу і вона ще зменшиться”, — наголосив фахівець.

Олександр Гладун зазначив, що середній вік матері при народженні дитини у теперішній час становить 27-28 років, щодо батьківства у чоловіків — на кілька років більше. Тобто саме ця вікова категорія перебуває в активному репродуктивному віці.

Водночас він зауважив, що рішення має ухвалювати Міністерство оборони “з огляду на потреби, які в них є”.

“Інакше просто держави не буде”, - підсумував представник Інституту демографії.

Нагадаємо, майже через рік після ухвалення Верховною Радою президент України Володимир Зеленський підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27-ми до 25-ти років. При цьому деякі командири ЗСУ озвучували думку знизити межу віку до 23 років і навіть нижче.

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