Як правильно заклеїти вікна, щоб захиститися від уламків / pixabay.com

Чим заклеїти вікна в будинку, щоб захиститися під час обстрілів та вибухів

Чим заклеїти вікна в будинку, щоб захиститися під час обстрілів та вибухів

Вікна становлять додаткову небезпеку під час обстрілів українських міст окупантами. Скло може розлітатися великою кількістю гострих уламків. ТСН.ua розповідає, що потрібно робити.

Якщо ви все ще не підготували свої будинки до вибухів та стрілянини, варто зробити це найближчим часом, не порушуючи правил комендантської години.

Варто пам’ятати, що особливу небезпеку несуть гострі уламки, які розлітаються під час вибуху. А тому потрібно заклеїти вікна, щоб зменшити шкоду.

Найчутливішими до вибухів вважаються вікна в старих дерев’яних рамах. Але і склопакет краще також заклеїти.

Що можна використовувати: звичайний або малярний скотч, а також можна порізати газету чи тканину на тонкі смужки і змастити їх милом. Коли небезпека мине, саме останній варіант буде легше видалити з вікна.

Як краще наклеювати:

скотч потрібно наклеювати навхрест, потім додавати довгі смужки, щоб вийшла форма “сніжинки”;

вплив вибухової хвилі можна мінімізувати, якщо вікно відчинити.

Волонтери руху “Чесно” також радять використовувати для захисту будь-який твердий щит, яким краще прикрити вікно. Коли чутно вибухи чи стрілянину, не підходьте до вікон. А в темний час доби краще загасити світло. Тримайте біля себе аптечку.