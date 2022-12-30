Чим закусувати коньяк, горілку, вино, інші напої, щоб не було важкого похмілля

Яка закуска краще підійде до горілки, чим краще заїдати коньяк, чим закусувати віски, щоб наступного дня не нудило, щоб зберегти чудове самопочуття, читайте в матеріалі ТСН.ua

Настала пора зимових свят, а значить застілля супроводжуються алкогольними напоями. Щоб не зіпсувати свята, краще правильно підбирати продукти, вживання яких зменшує або нейтралізує вплив алкоголю, особливо, якщо його раптом виявилося забагато.

Чим краще заїдати горілку

Щоб міцність горілки не так болісно вдарила по організмові, фахівці рекомендують вибирати м'ясні, рибні закуски, взагалі продукти багаті тваринними білками. Підійде сало, м'ясна нарізка, холодець, риба, особливо солона. Будь-які соління чи квашення, як-от квашена капуста, засолені помідори, огірки допоможуть пережити похмілля.

Чим закушувати коньяк

Хороший коньяк дегустатори взагалі не рекомендують закушувати. Але це якщо споживати його дуже мало. Серед продуктів, які найбільше підійдуть до коньяку, можна назвати твердий сир, чорний шоколад, ікра, фрукти і нежирне м'ясо. Традиційною закускою для коньяку вважається лимон із цукром чи без.

Які закуски підійдуть до віскі

Під віскі підійдуть такі самі закуски, як для горілки. Це м'ясо, риба, морепродукти, сир, фрукти тощо.

Чим закушувати вино

Вино, як відомо, не є важким алкогольним напоєм, тому полюбляють його переважно жінки. Вину віддають перевагу поцінувачі смаку та аромату. Якщо вино якісне, якщо ним не переборщувати, а ще й підібрати правильну закуску, - від нього зле ніколи не буде.

Найкращою закускою до вина будуть біле, нежирне м'ясо до червоного вина, нежирна риба, морепродукти – до білого. Ну і звичайно, як не згадати класичну закуску під вино – фрукти та сири. Підбираючи страви до вина, слід дотримуватися правила – чим насиченіший напій, тим закуска повинна бути простішою. Так ви не лише не зіпсуєте день похміллям, а й зможете сповна насолодитися напоєм.

Чим краще не закушувати алкоголь

Серед продуктів, якими краще не заїдати алкогольні напої – жирне м'ясо через те, що воно з само собою збільшує навантаження на печінку та підшлункову, різноманітні солодощі та тістечка.

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