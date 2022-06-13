Чим замінити цукор у випічці та десертах: поради кондитерки

Навіть влітку хочеться поласувати чимось смачненьким. Але щоб не нашкодити своїй фігурі, варто готувати випічку та інші десерти без білого цукру. Все більше людей в світі відмовляється від цього інгредієнта, щоб зробити їжу кориснішою. Чим замінити цукор у випічці - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кондитерка Ліза Глінська ділиться із читачами в своєму інстаграм-акаунті порадами, чим можна замінити цукор. Вони підійдуть вам, якщо ви хочете відмовитися від споживання білого цукру і не знаєте, як готувати десерти без нього.

Чим замінити цукор у випічці та інших десертах