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Чим замінити цукор у випічці та десертах: поради кондитерки

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Чим замінити цукор у випічці та десертах: поради кондитерки

Чим замінити цукор у випічці? / Фото: pixabay.com

Навіть влітку хочеться поласувати чимось смачненьким. Але щоб не нашкодити своїй фігурі, варто готувати випічку та інші десерти без білого цукру. Все більше людей в світі відмовляється від цього інгредієнта, щоб зробити їжу кориснішою. Чим замінити цукор у випічці - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кондитерка Ліза Глінська ділиться із читачами в своєму інстаграм-акаунті порадами, чим можна замінити цукор. Вони підійдуть вам, якщо ви хочете відмовитися від споживання білого цукру і не знаєте, як готувати десерти без нього.

Чим замінити цукор у випічці та інших десертах

  1. Сироп топінамбура (земляної груші) - цей чудовий замінник білого цукру зазвичай використовують у сирниках та іншій випічці. До його складу входять корисні для здоров'я людини інулін та пектини. Крім цього, він підходить діабетикам.
  2. Мед - ви можете використовувати його у різноманітній випічці, а також під час приготування граноли, млинців чи солодкої каші. Також кондитерка стверджує, що його можна додавати до кремів, желе чи мусів. Однак слід зазначити, що у деяких людей на мед може бути алергія.
  3. Кленовий сироп - це низькокалорійний замінник цукру, який має солодкий смак завдяки декстрозі. Кленовий сироп чудово підходить для каш, вафель, морозива, млинців. Також його можна додавати до кави, чаю та солодких напоїв.
  4. Фінікова паста, фініки - їх можна використовувати, щоб приготувати бісквіт, мафіни, кекси, пісний крем чи цукерки. Фінікову пасту навіть можна навіть приготувати вдома самостійно.
  5. Сироп агави - ззовні він дуже нагадує мед, але відрізняється більш солодким смаком, тому що до його складу входить велика кількість фруктози. А ще корисно те, що сироп агави не втрачає свої корисні властивості під час нагрівання, а тому його можна додавати до випічки.
  6. Ягідні чи фруктові соки - якщо ви хочете приготувати желе, кращого замінника не знайти. Соки містять багато глюкози, яка і додає солоду вашим десертам.
  7. Пюре з банану - воно вам знадобиться, якщо ви хочете приготувати бісквіт без яєць та цукру. Виходить смачно і корисно для здоров'я.
  8. Кокосовий цукор - він відрізняється високою калорійністю, але глікемічний індекс у нього низький. Його можна додавати до чаю чи кави.
  9. Стевія - екстракт цієї рослини підходить для приготування крему, однак варто бути обережним з дозуванням, адже стевія набагато солодша за білий цукор.
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