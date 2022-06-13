Чим замінити цукор у випічці та десертах: поради кондитерки

Навіть влітку хочеться поласувати чимось смачненьким. Але щоб не нашкодити своїй фігурі, варто готувати випічку та інші десерти без білого цукру. Все більше людей в світі відмовляється від цього інгредієнта, щоб зробити їжу кориснішою. Чим замінити цукор у випічці - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Кондитерка Ліза Глінська ділиться із читачами в своєму інстаграм-акаунті порадами, чим можна замінити цукор. Вони підійдуть вам, якщо ви хочете відмовитися від споживання білого цукру і не знаєте, як готувати десерти без нього.
Чим замінити цукор у випічці та інших десертах
- Сироп топінамбура (земляної груші) - цей чудовий замінник білого цукру зазвичай використовують у сирниках та іншій випічці. До його складу входять корисні для здоров'я людини інулін та пектини. Крім цього, він підходить діабетикам.
- Мед - ви можете використовувати його у різноманітній випічці, а також під час приготування граноли, млинців чи солодкої каші. Також кондитерка стверджує, що його можна додавати до кремів, желе чи мусів. Однак слід зазначити, що у деяких людей на мед може бути алергія.
- Кленовий сироп - це низькокалорійний замінник цукру, який має солодкий смак завдяки декстрозі. Кленовий сироп чудово підходить для каш, вафель, морозива, млинців. Також його можна додавати до кави, чаю та солодких напоїв.
- Фінікова паста, фініки - їх можна використовувати, щоб приготувати бісквіт, мафіни, кекси, пісний крем чи цукерки. Фінікову пасту навіть можна навіть приготувати вдома самостійно.
- Сироп агави - ззовні він дуже нагадує мед, але відрізняється більш солодким смаком, тому що до його складу входить велика кількість фруктози. А ще корисно те, що сироп агави не втрачає свої корисні властивості під час нагрівання, а тому його можна додавати до випічки.
- Ягідні чи фруктові соки - якщо ви хочете приготувати желе, кращого замінника не знайти. Соки містять багато глюкози, яка і додає солоду вашим десертам.
- Пюре з банану - воно вам знадобиться, якщо ви хочете приготувати бісквіт без яєць та цукру. Виходить смачно і корисно для здоров'я.
- Кокосовий цукор - він відрізняється високою калорійністю, але глікемічний індекс у нього низький. Його можна додавати до чаю чи кави.
- Стевія - екстракт цієї рослини підходить для приготування крему, однак варто бути обережним з дозуванням, адже стевія набагато солодша за білий цукор.