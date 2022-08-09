Чим замінити каву зранку: вісім напоїв, які стануть корисною альтернативою

Давно вже задумались над тим, щоб вживати менше кофеїну, однак не можете уявити початок дня без вранішньої кави? Сьогодні існують корисні аналоги, які також можуть зарядити вас енергією. Чим можна замінити каву - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Натуральне какао

В какао-бобах також є кофеїн та теобромін, які допомагають розширити судини, стимулювати серцеву діяльність, покращити роботу мозку та концентрацію уваги. А ще до складу какао входить анандамін. Цей мікроелемент бере участь у активізації ендорфінів та відповідає за відчуття ейфорії.

Якщо ви будете пити цей напій зранку, зможете швидше відновити м'язи після виснажливих тренувань. Однак, якщо ви думаєте, чим замінити каву, варто звернути увагу, що підійде лише натуральне какао. Воно відрізняється насиченим коричневим кольором, однорідною масою та жирністю не менше 15%.

Кава з жолудів

Назва цього напою звучить дивно, однак він може допомогти вам, якщо ви обираєте, чим можна замінити каву зранку. До його складу кофеїн не входить, однак є інша речовина - кварцетин. Це природний антиоксидант, який допомагає активізувати відновлювальні процеси, зняти запалення, набряки та спазми.

Порошок для приготування кави з жолудів ви можете купити в аптеці або приготувати самостійно. Просто зберіть стиглі жолуді, очистіть їх від шкірки, обсмажте, а потім подрібніть, щоб отримати порошок.

Ячмінна кава

Цей напій також допоможе вирішити проблему, чим замінити каву. Він прекрасно тонізує, а ще допомагає організму пришвидшити обмінні процеси. Однак варто звернути увагу, ячмінна кава не підходить людям з непереносимістю глютену.

Готують напій лише в джезві, тоді його смак розкривається повністю.

Матча лате

Чим замінити каву: чудово підійде матча лате / Фото: Pexels

Цей напій готується з популярного японського зеленого чаю та молока. Найчастіше беруть рослинне молоко, але можна використовувати будь-яке. В матчі також є кофеїн, але він відрізняється лагіднішим ефектом. Тому нервові клітини не виснажуються, а з часом людина не відчуває такої сильної сонливості, як після кави.

Також порошок японського зеленого чаю багатий антиоксидантами і амінокислотою L-теанином. Остання допомагає виробляти серотонін.

Лате з куркуми

В Індії цей напій часто називають "золоте молоко". Окрім тонізуючого ефекту, ви також відчуєте значний приплив сил. А ще лате з куркуми має протекторну дію. Якщо його вживати в сезон простуд, ви будете менш вразливими до хвороб. До складу куркуми входить особлива речовина - куркумін. Вона позитивно впливає на метаболізм, допомагає зміцнити пам'ять, підвищити тонус шкіри, знизити тягу до солодощів та жирної їжі.

Приготува лате з куркуми можна і вдома. Для цього візміть склянку молока та додайте пів чайної ложки куркуми, кориці, натертого імбиру та кардамону. Перемішайте, а потім прокип'ятіть. Готовий напій можна підсолодити за допомогою сиропу або меду.

Кава з батату

Чим можна замінити каву? Цікавою альтернативою можуть стати підсушені та подрібнені насіння квітучих сортів батату. Такий напій допомагає стимулювати центральну нервову систему. Однак його заборонено вживати вагітним жінкам і тим, які годують малюка грудним молоком.

Лате з буряка

Цей напій був вигаданий австралійськими баристами спеціально для людей, які шукають, чим замінити каву, через проблеми з тиском та судинами. Лате з буряка допомагає підвищити тонус, покращити розумові здібності та пришвидшити метаболізм.

Як приготувати цей унікальний напій? Візьміть фреш з молодих цукрових буряків та змішайте зі збитим підігрітим рослинним молоком.

Грибний кавовий напій

Ще один чудовий варіант, чим можна замінити каву зранку. Грибна кава (чага) має вдвічі менше кофеїну. Хоч вона і має дещо землистий смак, однак за допомогою молока його можна нейтралізувати. Також напій покращить травлення, зміцнить імунітет та зменшить рівень цукру в крові. А ще чага нейтралізує кавову кислоту, тому ви можете додати в напій трішки звичайної кави. Тоді вона не нашкодить вашому шлунку навіть натщесерце.