Чим замінити оселедець у "Шубі": три альтернативи для вашого новорічного столу

Салат "Оселедець під шубою" асоціюється з новорічно-різдвяним періодом. Однак, якщо вам не подобається риба в цій страві, можете трішки поекспериментувати. Чим замінити оселедець в "Шубі" — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Класичний рецепт салату "Оселедець під шубою" включає в себе, як можна здогадатися з назви страви, засолену рибу. Однак, ви можете сміливо експериментувати і замінювати цей інгредієнт іншими продуктами.

Індичка під шубою

М'ясо індички в міру жирне і дуже м'яке, а ще воно чудово поєднується з овочами, які також входять до складу цього салату. Такий рецепт досить дієтичний та смачний.

Що потрібно взяти:

200 г філе індички;

2-3 відварені картоплини;

2 яйця;

2 середніх буряка;

2 середні морквини;

2-3 маринованих огірків;

20 г чорносливу (за бажанням);

майонез, сіль (за смаком).

Спосіб приготування:

Картоплю, буряк, моркву та яйця потрібно відварити. Також не забудьте відварити м'ясо індички (за бажанням його можна обсмажити). Овочі почистити, натерти на тертушці. М'ясо порізати невеликими шматочками. Дрібно нарізати мариновані огірки та чорнослив.

Салат викладається шарами: картопля — морква — індичка — яйця — буряк та чорнослив. Кожен шар змащується майонезом. Зверху салат обов'язково солиться.

Вегетаріанський "оселедець" під шубою

Щоб приготувати вегетаріанську версію цього популярного новорічного салату, спробуйте замінити рибу листами норі, а звичайний майонез пісним.

Що вам знадобиться:

400 г картоплі;

400 г моркви;

400 г буряка;

200 г листів норі;

пісний майонез (за смаком);

свіжа цибуля (за бажанням).

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву та буряк відварити. Картоплю нарізати кубиками, а моркву та буряк натерти на тертушці. Свіжу цибулю нарізати невеликими кубиками. Салат викладається шарами, які обов'язково змащуються майонезом: спочатку свіжа цибулька, потім листи норі (їх потрібно порвати на дрібні шматки, щоб краще "пройшли" майонезом), далі буряк, морква, картопля. Викладати овочі шарами, щоб останнім був буряк.

Не забудьте залишити салат в холодильнику на кілька годин.

Шпроти під шубою

Якщо ви хочете зробити салат бюджетним, але не менш смачним, варто спробувати замінити засолений оселедець шпротами з банки. На вас чекає досить цікавий смак.

Що взяти для салату:

шпроти (1 банка);

свіжа цибулина;

рис;

2 морквини;

2 середніх буряка;

майонез (за смаком).

Спосіб приготування:

Шпроти подрібнити за допомогою виделки. Цибулю краще зарання дрібно нарізати, замаринувати і дати їй постояти. Моркву та буряк відварити, а потім натерти на тертушці. Рис відварити у підсоленій воді.

Шари салату виглядатимуть так: подрібнені шпроти — замаринована цибуля — натерті морква та буряк — рис — останній шар буряка.

Кожен шар обов'язково змащується майонезом.

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