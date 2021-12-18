Чим замінити солодощі в день святого Миколая: ідеї корисних подарунків під подушку

Вже завтра в Україні будуть святкувати день святого Миколая. Діти знайдуть під подушкою ввечері свої подарунки, серед яких особливе місце традиційно займають цукерки та шоколад. Проте цукор, який входить в їхній склад, може завдати чималу шкоду організму. ТСН.ua розповідає, чим замінити солодощі та порадувати дитину.

Напередодні дня святого Миколая в Центрі громадського здоров’я МОЗ нагадали, що звичні нам солодощі, цукерки і шоколад, які продаються в магазинах, можуть мати високий вміст цукру. Це негативно впливає на організм не лише дітей, але й дорослих. А тому варто замінити традиційні солодощі більш корисними альтернативами.

Корисна та смачна заміна цукеркам та шоколаду

Спеціалісти радять наступні альтернативи:

льодяники, які зазвичай виготовляють з великим вмістом цукру, можна замінити на сухофрукти, які приносять чимало користі організму;

молочні коктейлі та звичайне морозиво можна замінити нежирними йогуртами з низьким вмістом цукру, сорбетами, фрешами, фруктовими смузі чи домашнім фруктовим морозивом;

чудовою альтернативою звичної плитки шоколаду можна назвати фруктовий зефір, мармелад, желейні цукерки (головне ретельно вивчити кількість цукру в складі);

тістечка, пиріжки та булочки ви можете замінити зерновими хлібцями, вівсяним печивом власного виготовлення, рахат-лукумом;

шоколадні цукерки, якими б дорогими та смачними вони не були, краще замініть на натуральні пастили з соку фруктів, овочів чи ягід (головне перевірте, щоб в складі не було цукру);

газовані напої та пакетований сік крім значної кількості цукру містять також консерванти та ароматизатори, тому їх рекомендовано замінити ягідно-фруктовим чаєм, морсами;

тортики та інші солодкі десерти можна з легкістю замінити десертами з фруктів та поливкою в вигляді натурального меду, джему чи домашнього варення;

печиво, пончики, бісквіти та будь-яка інша оброблена чи смажена їжа повинна бути замінена свіжими фруктами, які в супермаркетах сьогодні є в широкому асортименті (яблука, банани, мандарини, хурма), також можна вибрати заморожені чи консервовані фрукти (ананаси, персики).

Також можете самостійно виготовити “цукерки” з сухофруктів та горіхів. Це буде смачна та дуже корисна альтернатива звичним солодощам з магазину. Тим більше, що рецептів в інтернеті чимало і можна вибрати будь-який до смаку.

Чому на святого Миколая та щодня не варто балувати дітей цукерками з цукром

Згідно американським дослідженням дітям від 2 до 18 років варто обмежити споживання цукру до 25 г на день. А малюкам до двох років категорично забороняється давати будь-які солодощі. Часто цукор “ховається” навіть в тих продуктах, які ми зазвичай відносимо до здорового харчування. Наприклад, в соках чи йогуртах. Тому навіть під час свят, як от день святого Миколая, не варто робити дітям ніяких поступок і змінювати їхній раціон в гіршу сторону.

Споживання “вільного цукру” негативно впливає і на дорослий організм. Саме він є причиною швидкого набору ваги, порушення обміну речовин, розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. Негативно впливає цукор на здоров’я зубів, спричинюючи розвиток карієсу.