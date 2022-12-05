Чим замінити ялинку на Новий рік: які кімнатні рослини стануть у пригоді

Які кімнатні рослини можуть стати альтернативою новорічних ялинок, які кімнатні ялинки можна "їсти", читайте в матеріалі ТСН.ua

Основною окрасою Нового року завжди була новорічна ялинка. Але за умов повномасштабної війни не всі українці мають можливість її придбати. Не всі також полюбляють штучні деревця. Ми зібрали альтернативи — кімнатні рослини у горщиках, які можна перетворити на прикрасу свята.

Ялиця в горщику

Найближчий до традиційного варіант — ялинка в горщику. Замість ялинок часто купують ялицю в горщику. Це деревце не дуже-то відрізняється від ялинки, на перший погляд, але на дотик її хвоя зовсім не колюча, на відміну від ялини. Ще ялиця має сильніший запах та міцніші хвоїнки, що безперечно є її перевагою. Крона її густіша ніж у ялинки, важливо довго не тримати її в горщику, а після свят висадити у відкритий ґрунт.

Кипарис

Кипарис зовні нагадує ялинку, цю рослину і вирощують як домашню хвойну рослину. Якщо цю рослину прикрасити дощиком, вона буде нагадувати мініатюрну ялинку.

Кипарис в якості ялинки

Ялинки, які можна їсти

Мандаринове дерево

Оскільки мандарини є також обов'язковим атрибутом свята, мандаринове дерево може стати та святковим деревом, і смачним гостинцем. Під нього можна скласти подарунки, а потім поласувати фруктами

Мандаринове дерево можна купити у магазині, воно буду прикрашати квартиру не один рік. Єдиний недолік, ціна на нього не маленька.

Мандаринове дерево замість ялинки

Ялинка з розмарину

Ялинка з розмарину давно є трендом, наприклад, у Великій Британії. Тут кущики розмарину спеціально вирощують і обрізають у формі різдвяної ялинки. Заввишки такі ялинки до 30 см, і можна завжди насмикати до страв. Безперечний плюс такої ялинки її ціна.

Ялинка з розмарину

Лаврове дерево

Лавровий лист має сечогінну, антибактеріальну та імуностимулюючу дію. Позитивно впливає на роботу серцево-судинної та нервової системи, покращує стан шкіри, підвищує апетит. Також лавровий лист широко використовується та у дизайні, декоративних композиціях.

На Новий рік лаврове дерево замінить ялинку, при правильному догляді чудово почуватиметься в кімнатних умовах, приносячи візуальне та смакове задоволення.

Лаврове дерево

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