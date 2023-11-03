Чим займатиметься колишній командувач ССО Хоренко: Зеленський дав відповідь

Генерал Віктор Хоренко, який командував Силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 3 листопада.

"Провів заміну в командному складі Збройних Сил України – призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Це досвідчений офіцер – бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів", - сказав президент.

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій. Полковника Сергія Лупанчука призначено но цю посаду замість генерала Віктора Хоренка.

Зазначимо, що Віктор Хоренко днями дав велике інтерв'ю ТСН і розповів про операції ССО.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

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