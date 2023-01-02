Чим займається Козак Гаврилюк з Майдану, якого "поховала" російська пропаганда

Колишній нардеп Михайло Гаврилюк, якого помилково "поховали" деякі Telegram-канали, останнім часом займається волонтерством.

"На початку війни він був в Боярці, Гостомелі. В теробороні. Я дзвонив йому сьогодні, мені він сказав, що він живий та здоровий", - повідомив ТСН.ua один з родичів Гаврилюка.

На сторінці Гаврилюка є декілька фото, на яких він зображений зі зброєю. Згідно з підписами під фото, Гаврилюк навесні цього року захищав від ворога Київську область.

Російський фейк про смерть Михайла Гаврилюка

У понеділок, 2 січня, російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію про нібито смерть ексдепутата Михайла Гаврилюка під Бахмутом.

ТСН.ua довідався в родичів Гаврилюка, що це неправда і Михайло насправді живий. Згодом і сам екснардеп на своїй сторніці у соцмережі особисто спростував фейк російської пропаганди про нібито свою смерть.

"Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную", – йдеться у дописі.

Проте Михайло Гаврилюк підтвердив смерть свого побратима ще з часів АТО, з батальйону "Золоті Ворота".

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