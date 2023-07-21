Чим зайняти дітей на канікулах? 6 новинок на Netflix для дітей та підлітків

Літні канікули створені для того, щоби діти відпочили та хоч ненадовго забули про уроки та завдання. Змусити малечу читати або вивчати щось нове – задача з зірочкою для батьків.

Проте з її вирішенням може допомогти Netflix, адже більшість новинок на платформі для дітлахів та підлітків – не просто розважальні. Вони спонукають маленьких глядачів до відкриттів та нових захоплень. Разом із брендом Smart-телевізорів KIVI розповідаємо про найцікавіші дитячі новинки Netflix.

Щоб ви не обрали для дитини – новий сезон пригодницького серіалу “Сонік Прайм” чи захопливий документальний фільм ”Наша планета” – перегляд контенту насамперед має бути безпечним для очей дитини. Щоб зменшити шкідливий вплив синього світла, в смарт-телевізорах KIVI використовується спеціальна технологія, що блокує короткі хвилі та пропускає довгі низькочастотні хвилі. Це допомагає захистити зір маленьких глядачів, особливо в темний час доби. Крім того, екран телевізора підсвічується по всій площині завдяки технології Direct LED, а підтримка технологій покращення зображення, наприклад HDR, гарантує, що картинка на екрані смарт-телевізорів KIVI виглядатиме такою ж яскравою і насиченою, як і в житті.

«Пан самоходик і тамплієри»

Якщо ваші діти допитливі, кмітливі та люблять пригоди, то їм сподобається польський фільм «Пан самоходик і тамплієри». В центрі цієї історії – мистецтвознавець, мисливець за скарбами і власник незвичайного автомобіля, який знаходить старовинний хрест тамплієрів. Йому доводиться об'єднатися із незвичайною групою шукачів пригод, щоб розкрити таємниці реліквії.

«Наша планета 2»

Другий сезон популярного документального серіалу про світ навколо, який озвучує легендарний англійський біолог Девід Атенборо. Новий сезон пропонує нам зануритися у красу нашої планети, а ще – дізнатися, як зміна клімату впливає на всіх її мешканців. Серіал знімали понад три роки у 50 країнах світу, використовуючи найсучаснішу техніку, аби передати ефект присутності. Технології у нових телевізорах KIVI, зокрема Ultra Clear та Super Contrast Control, що опрацьовують кожен фрагмент кадру, підвищуючи різкість об'єктів та їх контраст, а також HDR сприяють тому, аби ви та ваші діти отримали особливу візуальну насолоду від захопливих сцен у саванах, пустелях та під водою.

«Німона»

У химерному фантастичному світі живе дівчинка-перевертень Німона, яка не може терпіти місцеву владу – так званий Інститут правопорядку та героїзму. Борючись з його режимом, Німона стає напарницею опального лицаря-«злидня» Блекхарта, аби допомогти йому перемогти поганців.

«Німона» – дуже сучасний мультик про те, як важливо вірити в себе та не зраджувати принципам. Головну героїню, сміливу Німону, озвучила акторка Хлоя Грейс Моріц. За жанром це технофентезі, а події відбуваються в фантастичному місті майбутнього, де купа сучасних гаджетів.

«Сила мрії»

Кіно має захоплювати та надихати вірити у себе, мріяти сміливо та йти вперед. Саме це робить фільм «Сила мрії» – історія про 16-річну Джессіку Вотсон, яка мріє стати наймолодшою людиною, яка самостійно, без зупинок і без сторонньої допомоги плаватиме навколо світу. Дівчина має подолати свій найбільший страх, перепливаючи найскладніші ділянки в океані. Джессіка провела у морі понад 200 днів – і не здалася. Історія заснована на реальних подіях.

«Сонік Прайм»

Надзвуковий синій їжак повертається! Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон серіалу “Сонік Прайм” за сюжетом популярної гри, де їжак Сонік подорожує різними всесвітами та рятує світ. У другому сезоні ставки Соніка Прайма підвищуються, оскільки доля всього всесвіту висить на волосині. Соніку та його друзям знов доведеться битися з небезпечними ворогом – армією роботів Еггмана.

«Мехкадети» (10 серпня)

Якщо ваша дитина обожнює комікси, то зверніть увагу на «Мехкадети» – японську анімацію з інопланетними роботами та технологіями, після перегляду якої, цілком імовірно, що ваша малеча захоче записатися в школу робототехніки. Головний герой – сором'язливий підліток Стенфорд, який працює прибиральником у військовій академії. Але більш за все він мріє стати пілотом Robo Mech – гігантських роботів з космосу. Згодом Стенфорд приєднується до групи юних кадетів, обраних для місії: вступити в контакт із роботами і захистити землю від інопланетних загарбників. У серіалі потужна графіка, він дуже стильний та технологічний.