Чим зайняти дитину в надзвичайній ситуації: ігри та заняття для дітей

Чим зайняти дитину в надзвичайній ситуації: ігри та заняття для дітей

У надзвичайній ситуації діти переживають стрес, страх і невизначеність.

У надзвичайній ситуації діти переживають стрес, страх і невизначеність. Батькам потрібно продовжувати оточувати їх турботою та спробувати переключити їхню увагу.

Про це пише UNICEF Україні.

У цьому буклеті ми зібрали ігри та заняття для дітей, які опинилися у незвичних для себе обставинах.

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