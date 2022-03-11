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Чим зайняти дитину в надзвичайній ситуації: ігри та заняття для дітей

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Чим зайняти дитину в надзвичайній ситуації: ігри та заняття для дітей

pixabay.com

У надзвичайній ситуації діти переживають стрес, страх і невизначеність.

У надзвичайній ситуації діти переживають стрес, страх і невизначеність. Батькам потрібно продовжувати оточувати їх турботою та спробувати переключити їхню увагу.

Про це пише UNICEF Україні. 

У цьому буклеті ми зібрали ігри та заняття для дітей, які опинилися у незвичних для себе обставинах.

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