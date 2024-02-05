Чиновниця міськради та інженерка оборонного заводу: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ

Учасники російської агентури діяли окремо один від одного.

Служба безпеки України викрила ворожу агентурну мережу ФСБ. Серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Під час спецоперації правоохоронці затримали 5 російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила агентурну мережу на Донеччині

Крім того, фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Також зловмисників цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

"Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору ворожої групи – кадровому співробітнику фсб. Його установчі дані вже відомі співробітникам СБУ", - вказано у повідомленні.

СБУ викрила агентурну мережу на Донеччині

Серед затриманих була посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї, в області перебували ще двоє ворожих агентів – ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська.

"Іншою учасницею ворожої групи виявилася інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка "зливала" до ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу", - додали в СБУ.

СБУ викрила агентурну мережу на Донеччині

Ще одним російським агентом виявився посадовець транспортної компанії з Одещини. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливе передавання позашляховиків на потреби ЗСУ.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує довічне ув’язнення.

Додамо, що у Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили чоловіка, який здав окупантам місця дислокації ЗСУ.

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