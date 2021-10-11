Чиновник часів Януковича та син ексспікера Ради Олександр Рибак заявив про крадіжку зашитих у стелю $2 млн

За їхніми словами, ці гроші вони зашили в стелю 2014 року після Революції Гідності.

Чиновник часів Януковича, син колишнього спікера парламенту Володимира Рибака - ексочільник Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олександр Рибак і його дружина Ірина Фриденталь заявили про крадіжку в них 2 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посилання на матеріали суду.

"Обухівський суд Києва розглядає справу про крадіжку 2 мільйонів доларів з будинку в Козині ексголови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака та його дружини. Потерпілі заявили цивільні позови на суму 55 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що сам Рибак стверджує, що у 2014 році він зняв з рахунку в "Укргазбанку" 1,5 мільйона доларів, отримані від продажу нерухомості, частину з них витратив, а залишок (900 тисяч доларів) вирішив заховати в стелі між лазнею та кімнатою відпочинку. Для цього він викликав робітників, сказавши, що хоче виправити дефект на стелі. Поки робітники обідали господар начебто поклав за стелю 900 тис. доларів у сміттєвих пакетах. Ще 1,1 млн доларів поклала його дружина — Ірина Фріденталь — донька впливового бізнесмена донецького походження Михайла Фріденталя. Після обіду стелю зашили гіпсокартоном та наступного дня пофарбували.

Потім, у липні 2014 року Рибак з родиною поїхав на відпочинок, а будинок залишив на домоправителя, у якого були ключі від усіх приміщень. Коли Рибак повернувся, домоправитель звільнився, пославшись на те, що нібито пішов у "запій". Після звільнення колишній домоправитель вирушив на відпочинок до Об’єднаних Арабських Еміратів, почав багато подорожувати за кордоном, придбав новий автомобіль "Volkswagen", проте ніде офіційно не працював, а раніше скаржився на брак коштів.

А вже у жовтні 2016 року Рибак вирішив дістати гроші зі схованки і знову покликав робітників. Ті розшили стелю, але грошей там не виявилося. Експерти, яких викликав Рибак, визначили, що стелю було повністю розібрано і потім зібрано знову.

У листопаді 2018 охоронець будинку зізнався, що домоправитель вступив з ним у змову і попросив відчинити будинок та не перешкоджати йому - поки він начебто діставав гроші охоронець у дворі стежив, щоб ніхто не побачив, що відбувається. Пізніше домоправитель привіз йому пів мільйона доларів за мовчання. Охоронець продовжив працювати в будинку. Він купив машину, квартиру в Обухові, землю в Грузії і подарунки родичам. Решту 235 тисяч доларів він зберігав в оглядовій ямі гаража і на горищі в будинку його матері. Пізніше він віддав ці гроші слідчим.

Охоронець і колишній домоправитель Рибака отримали підозри. Як наголошується, суд надав доступ адвокату до декларації Рибака за 2010-2014 роки в ДАБІ. За словами адвоката, водночас не було надано жодного доказу про володіння Рибаком або його дружиною заявленою сумою коштів.

Нагадаємо, Олександр Рибак у 2010- 2014 рр. був головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України, яка була розформована у вересні 2021 року. Чиновник – родом з Донецька. Його батько, Володимир Рибак, був головою Верховної Ради у 2012-2014 роках.

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