Чиновник з Кривого Рогу станцював з ялинкою на голові і став зіркою Мережі (відео)

Чиновник з Кривого Рогу станцював з ялинкою на голові і став зіркою Мережі (відео)

Таким чином працівник райвиконкому підтримав флешмоб керівника.

У Кривому Розі оригінально підійшли до приготування до Нового року. Святковий настрій задали запальним танцем з ялинкою на голові.

Відео виклали на сторінці оргвідділу Саксаганськго райвиконкому у Кривому Розі у соцмережі.

У кадрі працівниці відділу у святкових хустинах почали танець під композицію Потапа "Здравствуй опа Новый год", а основна партія дісталася єдиному чоловікові - головному спеціалісту відділу. Він у шляпі у формі ялинки вийшов на аванссцену і "ушкварив" кілька па з використанням рук і сідниць.

З'ясувалося, що таким танцем працівники райвиконкому підтримали ініціативу їхнього керівництва створити свою унікальну ялинку і сфотографуватися з нею.

Нагадаємо, що сільський учитель історії розірвав всесвітню Мережу танцем на випускному.

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