Чиновник з Кривого Рогу станцював з ялинкою на голові і став зіркою Мережі (відео)

Таким чином працівник райвиконкому підтримав флешмоб керівника.
У Кривому Розі оригінально підійшли до приготування до Нового року. Святковий настрій задали запальним танцем з ялинкою на голові.
Відео виклали на сторінці оргвідділу Саксаганськго райвиконкому у Кривому Розі у соцмережі.
У кадрі працівниці відділу у святкових хустинах почали танець під композицію Потапа "Здравствуй опа Новый год", а основна партія дісталася єдиному чоловікові - головному спеціалісту відділу. Він у шляпі у формі ялинки вийшов на аванссцену і "ушкварив" кілька па з використанням рук і сідниць.
З'ясувалося, що таким танцем працівники райвиконкому підтримали ініціативу їхнього керівництва створити свою унікальну ялинку і сфотографуватися з нею.
Нагадаємо, що сільський учитель історії розірвав всесвітню Мережу танцем на випускному.
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