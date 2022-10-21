Чиновник із Миколаєва виявився російським агентом: СБУ затримала його на нараді (фото, відео)

СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва. Зрадника затримали під час наради.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Одним із завдань зрадника було організувати потужну агентурну групу спецслужб рф. Ним виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, працівників Нацполіції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ.

"Іншим його завданням було "інформувати" агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювалися під час нарад у міськраді", - кажуть в СБУ.

Чиновник намагався залучити до розвіддіяльності ще чотирьох осіб із прокремлівськими поглядами.

"СБУ встановила особу представника спецслужб рф, який координував їхню діяльність з території тимчасово окупованого Херсона", - додали у спецслужбі.

Зазначимо, що згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що разом із працівниками СБУ прибув на нараду, де був присутній зрадник. Утім, за його словами, затримання колаборанта відбулося не у міській раді.

"Сьогодні зранку я отримав інформацію від СБУ, що директор одного з КП міста співпрацює з окупантами. Я особисто захотів бути присутнім під час цього затримання. Разом зі співробітниками СБУ ми прибули на нараду, де був присутній цей чиновник. Одразу скажу, що це було не в міській раді і не в моєму кабінеті, бо в мене від початку війни немає свого кабінету, ми не перебуваємо і не працюємо у міській раді. Тож СБУ вручила підозру цьому працівнику і затримала його", - сказав Сєнкевич.

Ситуація в Миколаєві

Окупанти інтенсивно обстрілюють Миколаїв та область. Сьогодні зранку, 21 жовтня, ворог завдав ударів із РСЗВ по узбережжю Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих, на щастя, немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

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