Чиновника Міноборони затримано за організацію схеми з ухилення від мобілізації - СБУ

Вартість так званих "послуг" становила до 9 тис. доларів.

Служба безпеки України заблокувала чергові три схеми у різних обласятх України з ухилення чоловіків від мобілізації в умовах війни. Серед затриманих організаторів – чиновник Міністерства оборони.

Про це повідомили у СБУ.

У ході слідчо-оперативних дій на території декількох областей України повідомлено про підозру п’ятьом організаторам оборудок.

Обвинувачені за гроші пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації за фальшивими документами або шляхом нелегального виїзду за межі нашої держави.

Вартість так званих "послуг" становила до 9 тис. доларів.

"У Києві співробітники СБУ спільно з ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку", – повідомили в СБУ.

Як виявило слідство, щоб реалізувати злочинний механізм чиновник Міноборони використовував свої зв’язки в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у декількох регіонах.

У Закарпатській області також було викрито двох жителів Берегівського району.

"Один із фігурантів – раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон", – повідомили правоохоронці.

За інформацією СБУ, зловмисники планували перевозити своїх «клієнтів» поза встановленими пунктами пропуску на власних авто.

На Львівщині затримано трьох ділків, які пропонували «ухилянтам» втекти за кордон як водії міжнародних перевезень.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні вручення на вулиці незаповнених повісток не передбачено законом. У разі порушень громадянин має право вимагати скласти акт відмови від повістки.

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