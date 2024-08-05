Чиновникам, нардепам та суддям хочуть дозволити вільно виїжджати за кордон: у Раді з'явився законопроєкт

Вони зможуть вільно виїжджати із України за умови умови пред’явлення ними документу про бронювання.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11460, який дозволить народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій безперешкодно виїжджати за кордон.

Про це пише Судово-юридична газета.

Зазначається, що представники цих професій внесені до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, експертам з питань нормативних актів та іншим, хто має право на бронювання пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання.

Відповідний законопроєкт "Щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану" зареєстрували у Раді 2 серпня. Відповідно до документа, ропонується встановити, що особи, зазначені у частині 1, пунктах 1- 5 ч. 3, частинах 5 та 6 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають, на час дії відстрочки, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документу про відстрочку від призову. Зазначене право на час здійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад за умови пред’явлення ними службового посвідчення

По-друге, у статті 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується встановити, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 25, мають, на час дії бронювання, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документу про бронювання.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, як отримати відстрочку від мобілізації та коли по неї йти.

Читайте також: