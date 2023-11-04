Чиновникам скасують великі премії: у Кабміні розповіли, які зміни очікують держслужбовців

Повномасштабна війна значно вплинула на державну службу. На сьогодні є реальна диспропорція в зарплатах держслужбовців на однакових посадах.

Про це розповів міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в ефірі Українського Радіо.

Зазначається, що зараз з понад 200 тисяч державних посад заповнено лише 165 тисяч, що свідчить про реформу державної служби.

"Премії у 300-400% вже не буде. Зарплата повинна стати прозорою. 70% фактичного заробітку держслужбовця має складати справедливий посадовий оклад", - переконаний він.

Зокрема, ситуація склалася таким чином, що значна кількість, як звичайних працівників, так і керівників з державної служби пішло до лав ЗСУ. Серед них понад 130 загиблих і понад 120 поранених. Багато працівників мали попередній фах, пов'язаний або з військовою службою, або зі службою в правоохоронних органах, або були офіцерами запасу.

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"Зараз є реальна диспропорція в зарплатах держслужбовців на однакових посадах. З'являється квазі-преміальний фонд, який використовується для надбавок, які при високих посадових окладах становлять понад 50%. І працівники таким чином мають додаткові доплати, так звані псевдопремії, які ніколи не були преміями, а були лише вирівнюванням на ринку праці достойного рівня оплати праці", - мовиться у повідомленні.

Яких премій очікувати чиновникам

Варто зазначити, що в багатьох органах місцевого самоврядування є окремі програми, які з місцевого бюджету роблять цільові доплати держслужбовцям. При підготовці проєкту держбюджету на 2024 рік було взято за основу новели із законопроєкту №8222 про реформу оплати праці. 23 жовтня ухвалили розроблену держслужбою постанову Кабміну "Про класифікацію посад".

"В усіх центральних органах виконавчої влади, які потраплять під дію цього закону, треба провести класифікацію посад. Це так звані грейди. Є 27 груп посад, які повністю визначають основні сфери діяльності. Але ще є багато питань, які будуть врегульовані після другого читання. Є питання до нормотворчої діяльності Апарату Верховної Ради, Секретаріату Кабінету Міністрів, органів, які створюються президентом і які забезпечують життєдіяльність країни. Людина, яка виконує однакову функцію, але в різних органах, має мати однакову справедливу зарплату", - наголосив Олег Немчінов.

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Він продовжує, що другим кроком класифікації посад буде новий рівень посадових окладів.

"І 30% — це ті надбавки, які передбачені законом і які мають бути як стимул: це і вислуга, і преміальний фонд.

Крім того, передбачається зменшення незайнятих вакантних посад, завдяки яким виплачувалися надбавки.

"Цієї лазівки в маніпулюванні більше не буде. Багато хто самостійно проведе оптимізацію. Є норма закону, яка говорить, що посади держслужбовців, які не заповнюються понад рік, можуть бути скорочені. Це наступний крок", - вказано у повідомленні.

Тим часом в Україні деталі частіше суд зобов'язує своїх дітей платити їм довічні аліменти, суму яких встановлює суд.

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