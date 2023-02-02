Чиновників Одеської ОВА викрили на розтраті бюджетних коштів на закупівлях продуктів для ЗСУ

Керівництво та службових осіб Одеської обласної військової адміністрації, а також директора підприємства викрили на розтраті понад 7 млн грн з державного бюджету під час закупівлі продуктів для ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці у змові з директором, завищили ринкову вартість продуктів під час укладення трьохсторонніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних Сил України. Серед підозрюваних:

колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації,

начальник одного з департаментів та начальник відділу ОВА,

а також директор ТОВ.

У генпрокуратурі зазначають, що наразі усім учасникам схеми повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Скандал у Міноборони із закупівлями продуктів для ЗСУ

Нагадаємо, 1 лютого ДБР повідомило про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, якого підозрюють у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції для Збройних сил України. Він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ і лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ.

Наступного дня стало відомо, що Печерський районний суд міста Києва призначив Шаповалову запобіжний захід. На час слідства він перебуватиме під вартою з можливістю вийти на свободу під заставу в розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений з посади 24 січня.

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