Чіплявся до 12-річної дівчинки: у Дніпрі вчинили самосуд над підлітком (відео)

Чіплявся до 12-річної дівчинки: у Дніпрі вчинили самосуд над підлітком (відео)

Хлопця облили зеленкою та змусили сказати, що більше так не робитиме.

У Дніпрі підліток, за словами очевидців, чіплявся до 12-річної дівчинки на вулиці Радистів. Свідки кажуть – хлопець до того ж був нетверезим у цей момент.

За їхніми словами, дівчинці вдалося втекти. За попередньою інформацією, до поліції вона не зверталася.

Місцеві мешканці ж вирішили "покарати" горе-залицяльника та провели із ним "виховну роботу".

Відео, де хлопець обіцяє виправитися, оприлюднили у Мережі.

На кадрах хлопець, у якого обличчя облито зеленкою, каже, що більше так не робитиме.

У Дніпрі підліток домагався дівчинки: його покарали

Нагадаємо, у Миколаєві час конфлікту 30-річна жінка відібрала у п'яного залицяльника ніж і вдарила ним йому в живіт. Від отриманої травми той помер.

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