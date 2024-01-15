Чисельні переломи та забої: на Хмельниччині чоловік металевим прутом побив дитину (фото)

На Хмельниччині правоохоронці затримали чоловіка, який металевим прутом побив свого 12-річного пасинка.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Хмельницької області.

Як стало відомо, інцидент стався в одному із сіл Кам’янеччини. Там під час чергового конфлікту з сином своєї співмешканки, 41-річний чоловік взяв металевий прут та побив ним хлопчика.

“Потерпілий зміг вирватись та вибігти з будинку на вулицю. В цей час поруч проїжджав екіпаж патрульної поліції, до яких хлопчик звернувся по допомогу. Поліцейські одразу ж викликали медиків, після чого дитину було доставлено до лікарні. При огляді лікарі виявили у хлопчика чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі. Наразі дитина перебуває у лікарні”, - розповіли в поліції.

Водночас підозрюваного затримали. За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Коломиї дівчина випала з вікна дев’ятого поверху і загинула.

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