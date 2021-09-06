Численні переломи і травми голови: на Закарпатті чоловік ледь не затовк дружину і побив доньку

Численні переломи і травми голови: на Закарпатті чоловік ледь не затовк дружину і побив доньку

Чоловік, ймовірно, бив жінку будівельним молотком і орудував ножем.

У неділю, 5 вересня, у Тячівському районі Закарпатської області, під час сварки 56-річний чоловік жорстоко побив свою 53-річну дружину, а також травмував доньку. Жінку госпіталізували з численними травмами та переломами.

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Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

"До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію до лікарні 53-річної жительки Тячівщини та її 23-річної доньки. Прибувши за викликом поліцейські встановили, що травми потерпілі отримали під час сварки з 56-річним чоловіком", - йдеться у повідомленні.

На захист матері від батька стала їхня донька, яка намагалася його заспокоїти. Однак, не реагуючи на зауваження, чоловік заподіяв численні тілесні ушкодження своїй дружині. Крім цього, незначні травми завдав і доньці.

53-річну потерпілу жінку залишили на лікуванні у медзакладі з численними переломами та травмами голови, а доньку відпустили медики на амбулаторне лікування.

З місця злочину поліцейські вилучили будівельний молоток та ніж, які, ймовірно, були знаряддям злочину.

Поліцейські затримали підозрюваного у замаху на умисне вбивство своєї дружини та доньки (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст 115 Кримінального кодексу України) та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві і підпалі квартирі. Слідчі кажуть, що він вчинив пожежу, аби приховати розправу над родиною.

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