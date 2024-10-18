Численні вибухи та просування ворога: головні новини ночі 18 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Києві працювало ППО, лунали вибухи Читати далі –>
- "Беларускі Гаюн": декілька російських безпілотників зайшли в Білорусь з України Читати далі –>
- Ворог просунувся у Часовому Яру - Deep State Читати далі –>
- 45 боїв: ворог інтенсивно атакує українських захисників на Курахівському напрямку Читати далі –>
- Вночі в Україні лунали вибухи та літали безпілотники: де було гучно Читати далі –>
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