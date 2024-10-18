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Численні вибухи та просування ворога: головні новини ночі 18 жовтня 2024 року

Численні вибухи та просування ворога: головні новини ночі 18 жовтня 2024 року

Ілюстрація. Нічна атака РФ по Україні / Фото: Володимир Зеленський

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Києві працювало ППО, лунали вибухи Читати далі –>
  • "Беларускі Гаюн": декілька російських безпілотників зайшли в Білорусь з України Читати далі –>
  • Ворог просунувся у Часовому Яру - Deep State Читати далі –>
  • 45 боїв: ворог інтенсивно атакує українських захисників на Курахівському напрямку Читати далі –>
  • Вночі в Україні лунали вибухи та літали безпілотники: де було гучно Читати далі –>

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