"Чиста пропаганда": США заявили, що це Росія ігнорує Мінські угоди, а не Україна

"Чиста пропаганда": США заявили, що це Росія ігнорує Мінські угоди, а не Україна

США пояснили своє ставлення до Мінських угод і закликали Москву виконати взяті раніше зобов'язання.

Сполучені Штати вважають, що Росія не виконує власні зобов'язання у Мінських угодах.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

У Штатах наголосили, що Україна неодноразово намагалася виконати свої зобов’язання за всіма трьома Мінськими домовленостями, зокрема:

ухвалюючи щороку закон про особливий статус,

залишаючи відкритими пункти пропуску,

через Нормандський формат і Тристоронню контактну групу (ТКГ).

Тоді як Росія:

припинила дію прикордонної моніторингової місії ОБСЄ,

обмежує свободу пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ,

утримує сили на окупованому Донбасі,

продовжує озброювати бойовиків, порушуючи режим припинення вогню.

У посольстві наголосили, що Москва сама спровокувала конфлікт і підписала Мінські угоди, але відмовляється визнати, що є стороною конфлікту.

"Вона також вимагає, щоб Україна вела прямий діалог із посередниками (бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" — Ред.) замість Росії, хоча такий діалог не є вимогою домовленостей", — йдеться в повідомленні.

Звинувачення РФ на адресу України в тому, що вона не виконує Мінські домовленості, у посольстві назвали "чистою пропагандою".

"Якщо Росія вірить у Мінськ, як вона каже, вона має виконати свої зобов’язання та розблокувати роботу Нормандського формату та ТКГ", — закликають США.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що РФ неправильно трактує Мінські угоди і ускладнює досягнення компромісу щодо Донбасу.

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