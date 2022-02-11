"Чиста пропаганда": США заявили, що це Росія ігнорує Мінські угоди, а не Україна

США пояснили своє ставлення до Мінських угод і закликали Москву виконати взяті раніше зобов'язання.
Сполучені Штати вважають, що Росія не виконує власні зобов'язання у Мінських угодах.
Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.
У Штатах наголосили, що Україна неодноразово намагалася виконати свої зобов’язання за всіма трьома Мінськими домовленостями, зокрема:
- ухвалюючи щороку закон про особливий статус,
- залишаючи відкритими пункти пропуску,
- через Нормандський формат і Тристоронню контактну групу (ТКГ).
Тоді як Росія:
- припинила дію прикордонної моніторингової місії ОБСЄ,
- обмежує свободу пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ,
- утримує сили на окупованому Донбасі,
- продовжує озброювати бойовиків, порушуючи режим припинення вогню.
У посольстві наголосили, що Москва сама спровокувала конфлікт і підписала Мінські угоди, але відмовляється визнати, що є стороною конфлікту.
"Вона також вимагає, щоб Україна вела прямий діалог із посередниками (бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" — Ред.) замість Росії, хоча такий діалог не є вимогою домовленостей", — йдеться в повідомленні.
Звинувачення РФ на адресу України в тому, що вона не виконує Мінські домовленості, у посольстві назвали "чистою пропагандою".
"Якщо Росія вірить у Мінськ, як вона каже, вона має виконати свої зобов’язання та розблокувати роботу Нормандського формату та ТКГ", — закликають США.
Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що РФ неправильно трактує Мінські угоди і ускладнює досягнення компромісу щодо Донбасу.
Читайте також: