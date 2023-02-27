Чистий четвер 2023 року: коли купатися, що не можна робити, сильна молитва

В Біблії Чистий четвер — це особливий день Страсного тижня перед Великоднем. Саме в цю дату віряни віддають шану пам'яті Тайної вечері. Читайте в матеріалі ТСН.ua все про цей день: що потрібно робити в Чистий четвер і що заборонено.

В народі Чистий четвер пов'язаний з очищенням не лише душі, але й тіла. Тому існує чимало цікавих обрядів та народних прикмет.

Коли Чистий четвер 2023 року в Україні

Страсний тиждень — це останній тиждень Великого посту, який допомагає вірянам підготуватися до святкування великого і світлого свята Великодня. Його період залежить від дати Воскресіння Господнього, а тому кожного року Чистий четвер припадає на різне число. 2023 року це буде 13 квітня. А вже в неділю настає Великодень.

Здавна саме у Чистий (Великий) четвер було прийнято починати пекти паски і фарбувати яйця. Тому навіть фізично в оселі вже відчувається дух свята — адже запах свіжої випічки дарує радісні відчуття.

Що потрібно робити в Чистий четвер

У вірян з'являється головне запитання: чи можна працювати в Чистий четвер? Відповідь однозначна: не лише можна, але й потрібно. Адже перед Великоднем роботи дуже багато. Спочатку варто відвідати церкву, а потім приступати до основних побутових справ:

генеральне прибирання будинку — акцент приділяється саме миттю підлоги, дверей, вікон. Наші предки вірили: якщо не прибрати у Чистий четвер, увесь рік сім'я буде жити в чварах і непорозуміннях;

викидання всього старого чи пошкодженого — потрібно відправити в сміттєві баки (бажано поза межами житла) сміття, старі і непотрібні речі, мотлох. Дуже важливо зустрічати Великодень в чистій, охайній оселі, де немає нічого поламаного;

завершення всіх розпочатих справ — існує народна прикмета, згідно з якою, якщо цього дня залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то весь рік на людину будуть сипатися неприємності;

готування страв на святковий стіл — хоча ще триває Великий піст, потрібно подумати про Великдень. Тому в Чистий четвер вже починали пекти паски і фарбувати яйця. Однак нічого з цього ще їсти не можна.

Дуже важливим обрядом на Чистий четвер вважається купання себе і рідні, яка сама не може це зробити (діти, люди похилого віку, інваліди). Віряни роблять це на згадку про те, як Спаситель омив ноги своїм апостолом перед Тайною вечерею.

Народні прикмети

Чистий четвер: народні прикмети / Фото: pixabay.com

Якщо погода сонячна, то до кінця весни вже буде тепло.

А ось якщо йде дощ, тоді до літа буде погана погода.

Що не можна робити в Чистий четвер

Серед вірян існує чимало заборон, які стосуються цієї дати, але не всі вони схвалені Церквою. Наприклад, якщо вас цікавить, чи можна стригтися в Чистий четвер, то відповідь: так. Навіть потрібно це зробити, адже це свого роду оновлення людини. Разом з волоссям вона "відстригає" невдачі і хвороби.

Чи можна садити картоплю в Чистий четвер? Якщо погода дозволяє це робити, то, звичайно, можна. Взагалі, серед наших предків існувало повір'я, якщо посадити цього дня картоплю, то вона дасть надзвичайно багатий урожай.

Чи можна шити в Чистий четвер? Так, можна. Взагалі будь-яка фізична праця цього дня дозволяється Церквою. Адже йде приготування до Великодня і роботи дуже багато.

Тоді що ж робити не можна:

позичати гроші;

лінуватися;

лаятися і сваритися;

залишати в домі брудні речі;

лихословити;

вживати непісні страви.

Коли купатися в Чистий четвер

Коли купатися в Чистий четвер / Фото: pixabay.com

Існують певні правила, коли і як купатися в Чистий четвер. Їх обов'язково дотримуються всі віряни:

скупатися варто ще до сходу сонця, тоді ваша душа і тіло наповниться максимальною кількістю енергії — 13 квітня 2023 року у Києві сонце зійде о 05:07, тому заплануйте купання ще до п'ятої ранку;

на Чистий четвер вмиваються водою із срібної ложки чи іншого срібного предмету — так ви отримаєте здоров'я і красу на цілий рік;

під час купання на Чистий четвер молитва є обов'язковою — так людина змиває всі свої гріхи. Під час молитви прийнято звертатися до Божої Матері та Ісуса Христа, а також до свого ангела-охоронця;

купатися краще стоячи, щоб вода стікала по всьому тілу — тоді вона гарно омиє людину;

обирайте прохолодну воду — вважається, що тоді душа і тіло краще очистяться від гріха і бруду.

Молитва в Чистий четвер

Якщо ви хочете повністю змінити свою долю, варто читати таку молитву:

Ангеле Божий, Хранитель моєї дyші і мого тiла! Істинно прошу Тебе: не покинь мене в гріху, будь зі мною поруч і не віддай бiсам безсмepтний дух мій. Стримай мене від слабкості і немочі, приборкай вільність мою і направ мене на шлях смирення й істинної віри в Господа. І вдень, і вночі, і в щасті, і в смутку не залиш мене і йди зі мною в Царство Небесне. Амінь.

А ось під час купання читають інші слова:

Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь Очисти мене, раба (у) Божого (у), від всякого зла, від образи, від неслухняності, від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок В ім'я Отця і Сина і Святого духа. Амінь.

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