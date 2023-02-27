Чистий четвер 2023 року: коли купатися, що не можна робити, сильна молитва

В Біблії Чистий четвер — це особливий день Страсного тижня перед Великоднем. Саме в цю дату віряни віддають шану пам'яті Тайної вечері. Читайте в матеріалі ТСН.ua все про цей день: що потрібно робити в Чистий четвер і що заборонено.
В народі Чистий четвер пов'язаний з очищенням не лише душі, але й тіла. Тому існує чимало цікавих обрядів та народних прикмет.
Коли Чистий четвер 2023 року в Україні
Страсний тиждень — це останній тиждень Великого посту, який допомагає вірянам підготуватися до святкування великого і світлого свята Великодня. Його період залежить від дати Воскресіння Господнього, а тому кожного року Чистий четвер припадає на різне число. 2023 року це буде 13 квітня. А вже в неділю настає Великодень.
Здавна саме у Чистий (Великий) четвер було прийнято починати пекти паски і фарбувати яйця. Тому навіть фізично в оселі вже відчувається дух свята — адже запах свіжої випічки дарує радісні відчуття.
Що потрібно робити в Чистий четвер
У вірян з'являється головне запитання: чи можна працювати в Чистий четвер? Відповідь однозначна: не лише можна, але й потрібно. Адже перед Великоднем роботи дуже багато. Спочатку варто відвідати церкву, а потім приступати до основних побутових справ:
- генеральне прибирання будинку — акцент приділяється саме миттю підлоги, дверей, вікон. Наші предки вірили: якщо не прибрати у Чистий четвер, увесь рік сім'я буде жити в чварах і непорозуміннях;
- викидання всього старого чи пошкодженого — потрібно відправити в сміттєві баки (бажано поза межами житла) сміття, старі і непотрібні речі, мотлох. Дуже важливо зустрічати Великодень в чистій, охайній оселі, де немає нічого поламаного;
- завершення всіх розпочатих справ — існує народна прикмета, згідно з якою, якщо цього дня залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то весь рік на людину будуть сипатися неприємності;
- готування страв на святковий стіл — хоча ще триває Великий піст, потрібно подумати про Великдень. Тому в Чистий четвер вже починали пекти паски і фарбувати яйця. Однак нічого з цього ще їсти не можна.
Дуже важливим обрядом на Чистий четвер вважається купання себе і рідні, яка сама не може це зробити (діти, люди похилого віку, інваліди). Віряни роблять це на згадку про те, як Спаситель омив ноги своїм апостолом перед Тайною вечерею.
Народні прикмети
- Якщо погода сонячна, то до кінця весни вже буде тепло.
- А ось якщо йде дощ, тоді до літа буде погана погода.
Що не можна робити в Чистий четвер
Серед вірян існує чимало заборон, які стосуються цієї дати, але не всі вони схвалені Церквою. Наприклад, якщо вас цікавить, чи можна стригтися в Чистий четвер, то відповідь: так. Навіть потрібно це зробити, адже це свого роду оновлення людини. Разом з волоссям вона "відстригає" невдачі і хвороби.
Чи можна садити картоплю в Чистий четвер? Якщо погода дозволяє це робити, то, звичайно, можна. Взагалі, серед наших предків існувало повір'я, якщо посадити цього дня картоплю, то вона дасть надзвичайно багатий урожай.
Чи можна шити в Чистий четвер? Так, можна. Взагалі будь-яка фізична праця цього дня дозволяється Церквою. Адже йде приготування до Великодня і роботи дуже багато.
Тоді що ж робити не можна:
- позичати гроші;
- лінуватися;
- лаятися і сваритися;
- залишати в домі брудні речі;
- лихословити;
- вживати непісні страви.
Коли купатися в Чистий четвер
Існують певні правила, коли і як купатися в Чистий четвер. Їх обов'язково дотримуються всі віряни:
- скупатися варто ще до сходу сонця, тоді ваша душа і тіло наповниться максимальною кількістю енергії — 13 квітня 2023 року у Києві сонце зійде о 05:07, тому заплануйте купання ще до п'ятої ранку;
- на Чистий четвер вмиваються водою із срібної ложки чи іншого срібного предмету — так ви отримаєте здоров'я і красу на цілий рік;
- під час купання на Чистий четвер молитва є обов'язковою — так людина змиває всі свої гріхи. Під час молитви прийнято звертатися до Божої Матері та Ісуса Христа, а також до свого ангела-охоронця;
- купатися краще стоячи, щоб вода стікала по всьому тілу — тоді вона гарно омиє людину;
- обирайте прохолодну воду — вважається, що тоді душа і тіло краще очистяться від гріха і бруду.
Молитва в Чистий четвер
Якщо ви хочете повністю змінити свою долю, варто читати таку молитву:
Ангеле Божий, Хранитель моєї дyші і мого тiла! Істинно прошу Тебе: не покинь мене в гріху, будь зі мною поруч і не віддай бiсам безсмepтний дух мій. Стримай мене від слабкості і немочі, приборкай вільність мою і направ мене на шлях смирення й істинної віри в Господа. І вдень, і вночі, і в щасті, і в смутку не залиш мене і йди зі мною в Царство Небесне. Амінь.
А ось під час купання читають інші слова:
Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь Очисти мене, раба (у) Божого (у), від всякого зла, від образи, від неслухняності, від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок В ім'я Отця і Сина і Святого духа. Амінь.
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