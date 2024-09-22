"Чистка в ГУР": чи дійсно влада планує звільнити Буданова – Фесенко пояснив

Фесенко зауважив, що, за інформацією деяких джерел, Буданов завжди був серед улюбленців Володимира Зеленського.

Відомий політолог Володимир Фесенко прокоментував чутки, які ширяться в українському сегменті соцмереж, що керівника ГУР можуть звільнити з посади.

Про це Фесенко сказав в інтерв'ю Radio NV.

Зокрема, політолог відповів, чи дійсно Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова.

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"Думаю, що варто було б пояснити. Нібито йдеться не про перших осіб, а про заступників.Але ми пам’ятаємо, були у нас уже такі ситуації, коли звільнення навіть не перших осіб, але викликали неоднозначну реакцію, особливо у військових колах", – сказав він.

Фесенко нагадав, що ГУР – достатньо закрита структура, але дуже важлива для нашого спротиву російській агресії. За його словами, ГУР помітна для українців в тому числі і завдяки публічності самого Буданова і цілої низки гучних, ефектних спецоперацій ГУР.

"З юридичного погляду, оскільки це частина структури Міноборони, міністр оборони має це зробити. Але чому це сталося? Я теж не знаю. Тому питання є. Чутки ходять різні", – каже політолог.

Фесенко зауважив, що недавно на питання журналіста The Economist про оцінку дій ЗСУ на Курщині, Буданов ухилився від відповіді.

"Я чув чутки, що нібито Буданов не був в числі прихильників цієї операції. Можливо, це призвело до певної напруги між Будановим і керівництвом країни та армії. Хоча Буданов завжди був серед улюбленців Володимира Зеленського. Але це теж чутки. Крім того, є чутки, які я не можу ні підтвердити, ні спростувати, що останнім часом було декілька невдалих операцій з боку ГУР. І були помітні жертви. Але це – чутки", – зізнався експерт.

Водночас, Фесенко зауважує, що наразі складно прогнозувати, наскільки вірогідна відставка Буданова.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов відповів, чи вже стався перелам у війні з Росією.

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