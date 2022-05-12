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"Чистка" військового керівництва в Росії та полегшення боргового тягаря України: головні події ночі 12 травня

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"Чистка" військового керівництва в Росії та полегшення боргового тягаря України: головні події ночі 12 травня

Фото: ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 12 травня: 

  • Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" у керівництві Генерального штабу. Читати далі –>
  • У США ухвалили законопроєкт, який повинен допомогти Україні в умовах війни, яку розв'язала Росія, обслуговувати та скорочувати зовнішній борг.  Читати далі –>
  • Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі "Азовсталь", звернулися за допомогою до американського мільярдера і винахідника, засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска. Читати далі –>
  • В Одесі українські військові під час проведення фортифікаційних робіт знайшли античні амфори. Читати далі –>
  • На вулиці Радунській у Деснянському районі Києва автомобіль Ford Focus, який рухався на великій швидкості, врізався у бетонну споруду блокпоста, розташованого на проїжджій частині. Читати далі –>

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