"Чистка" військового керівництва в Росії та полегшення боргового тягаря України: головні події ночі 12 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 12 травня:
- Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" у керівництві Генерального штабу. Читати далі –>
- У США ухвалили законопроєкт, який повинен допомогти Україні в умовах війни, яку розв'язала Росія, обслуговувати та скорочувати зовнішній борг. Читати далі –>
- Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі "Азовсталь", звернулися за допомогою до американського мільярдера і винахідника, засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска. Читати далі –>
- В Одесі українські військові під час проведення фортифікаційних робіт знайшли античні амфори. Читати далі –>
- На вулиці Радунській у Деснянському районі Києва автомобіль Ford Focus, який рухався на великій швидкості, врізався у бетонну споруду блокпоста, розташованого на проїжджій частині. Читати далі –>
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