Читає книжку у СІЗО: ДБР спростувало інформацію про самогубство нацгвардійця, який влаштував стрілянину у Дніпрі

Читає книжку у СІЗО: ДБР спростувало інформацію про самогубство нацгвардійця, який влаштував стрілянину у Дніпрі

Підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

1 лютого Мережею поширилася інформація про ймовірне самогубство нацгвардійця Артемія Рябчука, який вчинив стрілянину у Дніпрі на території заводу "Південмаш", у результаті чого загинули 5 осіб. Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про самогубство стрільця.

Про це йдеться у коментарі ДБР для ТСН.ua.

"Сьогодні в інформаційному полі поширюються чутки щодо самогубства Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі. Ця інформація повністю не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

ДБР своєю чергою закликає журналістів користуватись офіційною інформацією та не поширювати фейки.

"Він живий, здоровий, (перебуває - Ред.) у СІЗО. Читає книжку", – повідомляє ДБР у коментарі "24 каналу".

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.