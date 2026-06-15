Чіткі терміни служби та відстрочка: в Україні запровадили нові контракти для військових

ЗСУ

Реклама

В Україні стартувало підписання нових військових контрактів. Відтепер військові матимуть чіткі терміни служби, оновлені зарплати та гарантовану відстрочку після звільнення.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Нові контракти ЗСУ — що зміниться

«Починаємо підписувати нові контракти Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками», — заявив очільник оборонного відомства.

Реклама

За новими правилами, підписати контракт можуть цивільні особи, мобілізовані. А також чинні військовослужбовці, зокрема ті, хто вже служить за контрактом. Для військових головною новацією стає поява чітко визначених строків служби — залежно від типу договору вони становитимуть від 6 до 24 місяців.

Після завершення цього терміну держава гарантує відстрочку, тривалість якої розраховуватиметься з огляду на попередній час служби та наявний бойовий досвід.

Оформити новий контракт можна одним із чотирьох способів:

Через додаток «Армія+»: подайте рапорт у меню «Сервіси» — «Контракти» і стежте за його статусом онлайн.

Через додаток «Резерв+»: у розділі «Вакансії» — «Нові контракти» виберіть посаду і залиште заявку. Після цього вам зателефонує рекрутер.

У своїй військовій частині: чинні військові можуть просто подати рапорт у відділення персоналу свого підрозділу.

У центрі рекрутингу: там фахівці проконсультують, допоможуть підібрати посаду і почати оформлення

Нові контракти ЗСУ. / © Михайло Федоров / Facebook

Міністр також зазначив, що нововведення супроводжуватимуться змінами у фінансовому забезпеченні. Вже у липні всі військові отримають оновлені виплати за червень, причому ці нарахування стосуватимуться всього особового складу, незалежно від факту підписання нового контракту.

Реклама

«Це лише перший етап трансформації. Наше завдання — побудувати систему військової служби зі зрозумілими правилами, справедливими умовами та повагою до людини», — підсумував Михайло Федоров.

Детальну інформацію щодо умов нових контрактів та порядку їх оформлення Міноборони надає за номером урядової гарячої лінії 1519 та на спеціальному сайті контрактної системи Сил оборони.

Мобілізація в Украні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають військовозобов’язані чоловіки, однак частина громадян має право на відстрочку або бронювання від мобілізації. У багатьох виникає питання: чи потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), якщо оформлено відстрочку або бронь.

Раінше ми писали, що до 20 червня підприємства, установи та організації повинні подати до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) спеціальний звіт про транспорт і працівників, які ним керують.

Реклама

Також ми писали, що у Сумській області оновили критерії, за якими компанії можуть отримати статус важливих для забезпечення потреб територіальних громад в особливий період. Якщо підприємство не відповідатиме новим вимогам, його працівники можуть втратити право на бронювання і, відповідно, відстрочку від мобілізації.

Новини партнерів