"Чіткий сигнал всім посадовцям": на Банковій відреагували на затримання заступника голови ОВА

Дії заступника голови ОВА, який був спійманий на хабарі за "відмазування" свого підлеглого від тюрми, є не припустимими, особливо під час повномасштабної війни. Його затримання Службою безпеки є "чітким сигналом всім посадовцям - хто порушує закон, будуть нести відповідальність за скоєне".

Таку заяву зробив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Тимошенко наголосив, що совість, порядність та честь державних службовців є основним запитом суспільства. Тож, за його словами, ті, хто не дотримуються цього, обіймати держпосади не будуть.

"Це не припустимо, тим більше в такий час. Це чіткий сигнал всім посадовцям: хто порушує закон, будуть нести відповідальність за скоєне. Совість, порядність та честь державних службовців - основний запит суспільства. Всі, хто цього не розуміє, працювати на Державу не буде!", - йдеться в повідомленні заступника керівника Офісу президента.

Нагадаємо, що посадовець Одеської ОВА за гроші пропонував керівнику структурного підрозділу адміністрації своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна, оцінивши свої послуги у $35 000. Під час отримання першого траншу він був затриманий СБУ.

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