Популярних рішень не буде: військова омбудсменка про мобілізацію і ухилянтів

Ольга Решетилова: встановлення термінів служби потребує посилення мобілізації / © ТСН

В Україні неможливо впровадити чіткі терміни служби без суттєвого посилення мобілізаційних заходів.

Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «РБК-Україна».

За її словами, в Офісі військового омбудсмана створили робочу групу для вивченню можливостей досягнення чітких термінів служби.

Решетилова наголошує: відсутність визначеності призводить до вигорання та деморалізації бійців, які перебувають на фронті ще від 2014-го або 2022-го років.

«Так не має бути. Мені кажуть: це ж проста математика — порахувати, скільки треба мобілізувати, і ми будемо знати, скількох і коли ми зможемо відпустити. Але формула насправді значно складніша. В ній має бути враховане питання справедливої мобілізації. А справедлива мобілізація впирається ще в низку питань, наприклад, справедливого бронювання чи корупційних схем, які при цьому є. І з цим треба працювати», — каже військова омбудсменка.

Чи буде посилення відповідальності за СЗЧ

На думку військової омбудсменки, спершу має бути посилення відповідальності для ухилянтів, а тільки потім — посилення відповідальності за СЗЧ.

«Бо виходить, ми декларуємо, що військовослужбовці — це найкращі люди, ми їм вдячні, але вся відповідальність і всі обмеження постійно падають тільки на них. Велика частина суспільства не відчуває цих обмежень, не відчуває своєї відповідальності», — зазначає Решетилова.

Чіткі терміни служби можуть зменшити кількість ухилянтів

Омбудсменка вважає, що чимало військовозобов’язаних ухиляються від служби, тому що бояться невизначеності. І якщо їм сказати, що вони йдуть служити на 2 чи на 3 роки, матимуть ротації, то кількість «відмовників» буде меншою.

Популярних рішень не буде

«Тут дуже багато складових, і формулу непросто вивести. Треба не тільки порахувати, скільки у нас мобілізаційного ресурсу, скільки у нас вже служить, скільки доведеться звільнити, якщо будуть терміни служби. Ще є питання соціології, соціальної психології, комунікації. І це все вкладається в формулу… Але мушу сказати, що тут популярних рішень не буде. Очевидно, вони будуть непопулярні, і суспільство повинно бути до цього готове. Тим, хто тікає від служби уже не один рік, це не сподобається», — попередила Решетилова.

Вона наголосила, що «не можна паразитувати безкінечно на одних і тих самих людях, бо їхній ресурс теж закінчується».

Питання термінів служби не вирішити без посилення мобілізації

Решетилова погодилася, що чітких термінів служби не варто очікувати без посилення мобілізації.

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова назвала несподівану статистику СЗЧ. За її словами, більшість випадків стається серед новобранців ще до боїв.