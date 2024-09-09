Чий Крим: в Україні спалахнув гучний скандал через підручник з української мови

Мапа України без Криму, і ні, це не нова пропагандистська кампанія, а український підручник для учнів 7-го класу. Масштабний скандал спалахнув у Мережі. На хейт вже відреагували автори книги та Міністерство освіти України. Як там виправдовуються та як хочуть виправити ситуацію – розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Український підручник без Криму?! Освітній скандал

Якими ви уявляєте собі підручники з української мови? Правильно, гімн України, мапа України й для всіх кордони нашої держави не існують без Криму, попри те, що Росія окупувала його 10 років тому. Про те, що Крим – це Україна, говорять й усі світові лідери, але яким було, м’яко кажучи, здивування українців, коли вони побачили підручник з української мови, з мапою України, але без Криму. За цим посібником мають навчатися учні 7-го класу, підручник доступний і в онлайн-форматі, власне тому у мережі дуже швидко помітили відсутність півострова на мапі й миттєво почав литися хейт. Зокрема, на ганебну помилку звернула увагу літературна критикиня, книжкова оглядачка Тетяна Гонченко на своєму ТГ-каналі "Нерозбувний книгочитун".

“Вгадайте, звідки ця карта України без Криму? У шкільних підручниках з української мови для 7 класу (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.). Це надруковано прямо поруч з текстом гімну України. Переконатися можна ось тут в електронній версії на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Надруковані ці підручники в 2024 році. Рекомендовані Міністерством освіти і науки України"

Як автори пояснили помилку в підручнику

І дійсно, от як? Десятий рік війни і третій повномасштабної, а в українському підручнику Україна без Криму. Освітній скандал швидко почав набирати обертів, адже цей посібник рекомендували у Міносвіти, а друк здійснювався за державні кошти. Адже книга не лише в електронній версії. Варто зазначити, що співавторка підручника Анастасія Онатій швидко відреагувала на ситуацію, і пояснила, як так сталося, та вибачилася перед українцями.

"Наш недогляд. Крим наш. Почну з головного: ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш, український — це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов. Нам важлива ваша думка, нам важлива єдність суспільства".

Як таке могло трапитися технічно – пояснювати взялися і верстальники

“На сторінці підручника "Українська мова. 7 клас" була допущена технічна помилка. Для оформлення сторінки було придбано на стоку 2 сети зображень. При виборі ілюстрацій звертали увагу на правильність карти та інших графічних об’єктів (герба, прапора).

Сети потрібно було переробити для формату сторінки 170х250 мм, враховуючи текстовий фрейм. Оформлення сторінки робили у двох програмах: Adobe Illustrator (розташування сета) та Adobe InDesign (остаточне оформлення сторінки). 1 етап: на сторінку були скопійовані 2 сети з великою кількістю елементів. На фото нижче відключений режим перегляду, щоб показати, скільки контурів на сторінці. 2 етап: Програма Adobe Illustrator працює з векторними об’єктами, які для зручності в роботі розміщують на різних шарах. Панель шарів окреслена червоним. Частина елементів, розташована на шарах, які вище, інша – які нижче. Праворуч на скріні відключений режим перегляду. І видно, що на картинці з картою є ще вектор, але його не видно в режимі перегляду. Карта не суцільна: вона складається з 2-х контурів. Контур півострова Крим розмістився при копіюванні та перенесенні на шар нижче білого кола. А інший контур – розташований на шарі, який вище білого кола. Дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих. І на жаль, не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі”.

У антифейковій спільноті НотаЄнота пояснили появу такої мапи на стоках одним із елементів пропаганди Росії, так званою мапагандою, що просуває неправильні зображення мапи України у світі.

"Дійсно, рф з 2014 року активно займається мапагандою — поширенням зображень України без території Криму, а також без частини тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Мета мапаганди — закріпити в свідомості людей (особливо мешканців інших країн) сприйняття України без низки територій, яку захопила рф"..

Як будуть виправляти ситуацію

Сама Анастасія вирішила не просто вибачитися, а одразу намагалася знайти вихід із ситуації та запропонувала українцям запустити флешмоб.

Виявляється, що на стоках тепер викладають «зручні» карти України з двома «шарами» зображень — з Кримом і без. Ми на 100% визнаємо цю помилку і пропонуємо виправити її разом з учнями та ученицями. Підтримайте нас, будь ласка. Ми пропонуємо запустити флешмоб «Домалюй Крим». Колеги-освітяни, виділіть 10-15 хвилин на уроці, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму в підручнику на сторінці 3. Підтримайте нас — буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість. А також, авжеж, про інформаційні пастки і важливість визнавати власні помилки. До слова, якщо натрапите ще на якісь неточності, обов’язково пишіть нам — ми завжди відкриті до зворотного зв’язку й прагнемо робити наші матеріали кращими. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Сподіваємося на ваше розуміння і чекаємо фото з флешмобів. p.s. До слова, у цьому підручнику є щонайменше 3 згадки про український Крим - це для тих, хто захоче побачити зраду. p.s.2. Хто знає нас і наші історії особисто, той точно не буде шукати зраду.

Реакція українців

Пост Анастасії миттєво набрав сотні коментарів, українці почали підтримувати співавторку та підтримали ідею з флешмобом.

Чудова ідея з флешмобом)

Усе виправимо.Лиш би надіслали підручники.Працюємо з електронним варіантом.Я і мої учні в захопленні.Дякую за Ваші креативні ідеї

Насте, велика прикрість і помилка, з якою ви з Тарасом гідно впораєтесь! Як завжди!! Ідея з «домалюванням» - чудова!! Щиро вірю, що усі, хто обрав ваш прекрасний підручник, зрозуміють цей прикрий недогляд і фокусуватимуться на змісті, а не на дизайні. Обіймаю!!

«Cancel culture» та тролі, які люблять за клавіатурою виписувати пісюльки добралися і до України! Настя, ті, хто тебе знають і не знають, але періодично бачать твої пости і є адекватними/аналізуючими людьми і без Львову на тій карті не прийшла б ідея тролити і «макати» Ваш підручник, а головне - Ваші патріотичні погляди. Вилазь з лівого крила - немає чого вибачатися!

Підтримую авторів, ви все робите правильно. Верстальникам пофіг. Узяли, поставили. Їхнє пояснення прочитати немає змоги. Воно недоступне.

Ми просто домалюємо. Знаючи авторів особисто, я ніколи не повірю в зрадоньку, яку натхненно розганятимуть мережею "добрі люди".

Усе виправимо! Ви неймовірні!!!!

Звісно, Крим наш. І реально домалювати. Все можна виправити

Тих, хто обурився, теж вдосталь

Не знаю про "вашу історію", але треба супер байдуже відноситися до своєї роботи, щоб припуститися такої помилки. На всіх рівнях.. це ж не одна людина перевіряла, і ніхто цього не помітив, а якщо і помітив, то відповідно не зреагував. Як потім ми можемо чогось вимагати від іноземців, якщо навіть співавтори пофігістично відносяться до таких речей в масштабах підручників для дітей (не накладу чогось там, а підручників!!!) і радять "зробити флешмоб". А можна будь ласка зробити флешмоб "якісно виконувати свою роботу"? Як повинна дитина до цього відноситися, якщо їй на самому початку дають такий приклад. Але ж ні це ж все зрада. Просто супер неповага до суспільства і перед усім до себе як до спеціаліста, бо це повна лажа.

Що кажуть в МОН

Тим часом у Міністерстві освіти і науки України теж підтримали ідею авторів з флешмобом, зазначили, що Крим є невід'ємною частиною України, і автори наголошують, що в підручнику є згадки про це. Там також повідомили, що вигадали, аби надалі уникати помилок у книгах.

Нагадаємо: щоб виявляти недоліки на ранніх етапах підготовки підручників, підвищити якість навчальних книг та уникати технічних помилок у них, з цього навчального року МОН спільно з Українським інститутом розвитку освіти проводить апробацію підручників у школах перед друком. Про процедуру апробації читайте за посиланням. Ми будемо регулярно повідомляти про її результати на сайті та сторінках у соцмережах.

Історія появи книги. Її написав воїн!

Також варто нагадати, що цей посібник підготував український воїн із Вінниці Тарас Ткачук просто на фронті. Книга отримала гриф Міносвіти, тому її видали за кошти держави. Підручник воїн писав у співавторстві з колегою Анастасією Онатій. За те, щоб цей підручник внесли до шкільної програми, проголосували майже 40 тисяч вчителів. У 2023 році з педагогом поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Тоді зазначалося, що Тарас Ткачук – один із авторів підручників української мови за 5-й та 6-й класи. Над кожним із колегою Анастасією Онатій вони працювали майже рік. Співавторами виступили і школярі.

Як вдавалося працювати над книжкою будучи на фронті

Над підручником української мови Тарас Ткачук працював не в кабінеті, а в бліндажах і окопах. Він від 25 лютого 2022 року вступив до тероборони, не маючи жодного військового досвіду.

“На позиціях гради цілодобово рівняли з землею село. Один вистріл градів — це 30 тисяч доларів. А тираж для п'ятого класу — 70 тисяч доларів. Це ж скільки підручників можна було видати. Працював у вільний час, коли було тихо і більш-менш безпечно, але бувало і під обстрілами. Дійсно, це рятувало. Я перемикався. О, тема: прикметник, якісний, відносний. Що ж це цим дітям дати таке цікаве”.

Тарас Павлович над підручником працював сумлінно, так коментувала тоді роботу колеги співавторка Анастасія Онатій. Завдання Тарас надсилав смс-повідомленнями, бо інтернету в окопах не було.

"Він ставив собі норму і часто її перевиконував. Всі оператори звʼязку винні золоті рахунки, це величезна кількість. Найбільший шмат роботи виконав на мій день народження. Надіслав стільки вправ, скільки мені років виповнилось".

Рік Тарас Ткачук відслужив у складі 120-ої бригади ТрО. Каже, що боронити Батьківщину важливо на всіх фронтах. Цьому Росія, розповідає, приділяє дуже велике значення, бо на окуповані території вони заходять і зі своєю зброєю, і зі своїми підручниками.

"На Херсонський напрямок були завезені підручники у момент, коли були окуповані ці регіони. Підручники! Росія готувалася цілеспрямовано”.

Нагадаємо, речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук висловив свою недовіру до можливості вирішення питання окупації Криму через дипломатичні канали. Він наголосив, що звільнення Криму, окупованого Росією, можливе тільки шляхом військових дій.

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