Чия ялинка найдорожча: які українські міста витратили найбільше коштів на святкування Нового року

Виявилось, що найдорожча ялинка не в столиці.

Чия ялинка найдорожча. Активісти руху "Чесно" порахували скільки українські міста витрачають на святкування Нового року.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 грудня.

Виявилось, що найдорожча ялинка не в столиці, а в Дніпрі. Там на неї, а також прикраси, ілюмінацію та подарунки витратили аж 75 мільйонів. Серед інших міст, де чиновники не надто себе стримували - Одеса із 12 мільйонами гривень і Запоріжжя з понад 10 мільйонами. І тільки після них йде Київ. В столиці витратили 5 мільйонів гривень одразу на п'ять новорічних локацій - по мільйону на кожну. Решту коштів дали спонсори та благодійники.

Економні варіанти виявили в Івано-Франківську, де свято обійшлося у 400 тисяч гривень. Полтава та Львів - там на ялинку і свято пішло по двісті з хвостиком тисяч гривень. Ну і найменше грошей витратили у Тернополі - 200 тисяч гривень з бюджету на все: від ялинки до гулянь.

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