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Член легіону "Свобода Росії" розповів, де зараз воюють добровольці

Член легіону "Свобода Росії" розповів, де зараз воюють добровольці

Прапор легіону "свобода Росії" / Фото: Легіон "Свобода Росії"

Бійці виступають проти злочинного путінського режиму та окупації суверенної України.

Нині бійці легіону "Свобода Росії" беруть активну участь у воєнних діях в Донецькій області, насамперед в районі Бахмута. Серед основних завдань – повітряна розвідка, наступальні операції, розмінування та підтримка бойових груп. 

Про це розповів Олексій Барановський, який воює у легіоні "Свобода Росії", пише Bild.

"Ми дуже вдячні президенту Володимиру Зеленському за те, що він дозволив нам своєю кров'ю спокутувати провину, заподіяну Україні нашою батьківщиною Росією", – каже військовий.

За словами бійця, кінцева мета – звільнення Росії від путінського режиму. Він готовий покласти для її досягнення своє життя.

"Якщо я загину у боротьбі з режимом Путіна, то моє життя не буде марним", – зазначає Барановський.

Нагадаємо, мешканці Бєлгорода розповіли про руйнування та загиблих.

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