Членам сімей загиблих військових та добровольців ТО під час війни з Росією підвищили пенсії

Після перерахунку пенсій у квітні пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців збільшилися в середньому на 1,5 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України
Заплановано, що кожен із непрацездатних батьків, дружина (чоловік) загиблого (загиблої) у бойових діях на території України отримуватиме 7 800 грн, діти загиблих – 6 100 гривень.
Також забезпечено щомісячну доплату (до 2000 грн) після перерахунку пенсії в разі втрати годувальника кожному з батьків, дружині, (чоловіку) та одному з непрацездатних членів сім’ї.
Гарантії щодо пенсії стосуються також членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони, адже з квітня на добровольців територіальної оборони поширені підвищені пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців. Тож вони також будуть отримувати:
7 800 грн - на кожного з батьків та подружжя,
6 100 грн - на кожну дитину.
Крім того, добровольцям Сил територіальної оборони та іншим особам, які увійшли у склад добровольчих формувань територіальної громади надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Читайте також:
В червні доплату до пенсії отримає майже мільйон українців: хто одержувачі і які суми нараховані
У кого із пенсіонерів середня пенсія після індексації становить понад 8500 грн
Куди звертатись, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, субсидії в евакуації