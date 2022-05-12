Членам сімей загиблих військових та добровольців ТО під час війни з Росією підвищили пенсії

Членам сімей загиблих військових та добровольців ТО під час війни з Росією підвищили пенсії

Після перерахунку пенсій у квітні пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців збільшилися в середньому на 1,5 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України

Заплановано, що кожен із непрацездатних батьків, дружина (чоловік) загиблого (загиблої) у бойових діях на території України отримуватиме 7 800 грн, діти загиблих – 6 100 гривень.

Також забезпечено щомісячну доплату (до 2000 грн) після перерахунку пенсії в разі втрати годувальника кожному з батьків, дружині, (чоловіку) та одному з непрацездатних членів сім’ї.

Гарантії щодо пенсії стосуються також членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони, адже з квітня на добровольців територіальної оборони поширені підвищені пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців. Тож вони також будуть отримувати:

7 800 грн - на кожного з батьків та подружжя,

6 100 грн - на кожну дитину.

Крім того, добровольцям Сил територіальної оборони та іншим особам, які увійшли у склад добровольчих формувань територіальної громади надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

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