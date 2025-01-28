Співробітникам ТЦК і ВЛК загрожує до 8 років тюрми: в Раді підготували законопроєкт

Якщо посадові особи ТЦК порушать порядок призову, на них чекає кримінальна відповідальність.

Верховна Рада готує законопроєкт, що встановлює кримінальну відповідальність для посадових осіб ТЦК за порушення порядку призову. Якщо їхні дії призведуть до умисного призову або ухилення від служби, винуватці можуть отримати до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомило видання Судово-юридична газета.

Законопроєкт 12442, що передбачає кримінальну відповідальність для членів ТЦК за порушення порядку призову, зареєструвала група народних депутатів, зокрема Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Олександр Бакумов, Максим Бужанський та Олександр Завітневич.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями, які визначають кримінальну відповідальність за порушення порядку медичного огляду (військово-лікарської комісії) та порушення порядку призову громадян на військову службу.

Основні моменти запропонованих змін

Стаття 337-1: "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської комісії) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби":

Кримінальна відповідальність пропонується для голів та членів військово-лікарських комісій (ВЛК), якщо вони умисно порушують порядок проведення медичного огляду.

Це може призвести до двох результатів: або незаконного призову громадян на військову службу, або ухилення чи звільнення від служби через фальсифікацію або порушення процедури.

За такі дії під час воєнного стану пропонується покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років, з додатковим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Стаття 426-2: "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу":

Стаття передбачає кримінальну відповідальність для посадових осіб територіальних центрів комплектування (ТЦК), які порушують порядок призову громадян на військову службу.

Це включає як умисний призов громадян, так і умисне ухилення від служби.

У разі вчинення таких дій в умовах воєнного стану пропонується покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Нагадаємо, головного психіатра ЗСУ затримала СБУ. Він є заступником голови Центральної ВЛК і ухвалював рішення щодо придатності військових до служби. За час війни він незаконно збагатився на мільйон доларів, купивши елітні авто та нерухомість. Його збагачення почалося ще від 2017 року.

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