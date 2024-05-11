Члени НАТО можуть своїми ППО закрити небо над частиною України: названо країни

Захист українського неба на кордоні створить безпечну зону завширшки до 70 кілометрів.
НАТО можуть захистити повітряний простір України від російських дронів за допомогою систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про Польщу та Румунію.
Про це пише видання FAZ.
Як зазначається, країни-члени НАТО, зокрема Польща та Румунія, можуть закрити повітряний простір нашої держави від атак російськими безпілотниками. Такого сценарію не виключають представники низки німецьких політичних партій, зокрема - правлячих Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу 90"/Зелені".
Водночас ідея збивати над Заходом України російські безпілотники з використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО Альянсу, якими керують військовослужбовці НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.
На його думку, захист українського неба на кордоні створить безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це у свою чергу допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших дільницях фронту.
Нагадаємо, що ЗСУ збили російський Су-25 під Авдіївкою.
Читайте також: