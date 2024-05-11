Члени НАТО можуть своїми ППО закрити небо над частиною України: названо країни

НАТО можуть захистити повітряний простір України від російських дронів за допомогою систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про Польщу та Румунію.

Про це пише видання FAZ.

Як зазначається, країни-члени НАТО, зокрема Польща та Румунія, можуть закрити повітряний простір нашої держави від атак російськими безпілотниками. Такого сценарію не виключають представники низки німецьких політичних партій, зокрема - правлячих Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу 90"/Зелені".

Водночас ідея збивати над Заходом України російські безпілотники з використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО Альянсу, якими керують військовослужбовці НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

На його думку, захист українського неба на кордоні створить безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це у свою чергу допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших дільницях фронту.

Нагадаємо, що ЗСУ збили російський Су-25 під Авдіївкою.

Читайте також: