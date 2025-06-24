Членкиня "жіночої групи" ФСБ шпигувала для росіян на Донеччині: як її покарали

Жінка у кайданках / © ntv.ru

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СБУ викрила агентку «жіночої групи» ФСБ, яка шпигувала для ворога на Донеччині. Вона отримала 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі справи зрадниці

Як зазначили правоохоронці, особливість ворожого осередку була в тому, що він складався винятково з місцевих жінок, які підтримали збройну агресію РФ. За матеріалами справи, агентки «розосереджено» коригували авіаційні та артилерійські удари агресора по локаціях українських військ на Покровському напрямку. Контррозвідка СБУ затримала всіх трьох учасниць агентурної групи під час спецоперації поблизу лінії боєзіткнення у серпні 2023 року.

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«Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив одній із ворожих поплічниць 15 років тюрми з конфіскацією майна», — пише СБУ.

Йдеться про мешканку Покровського району, яку ФСБ завербувала ще до початку повномасштабної війни і тримала «в режимі очікування».

«Після „активації“ агентка намагалася виявити аеродроми бойових вертольотів ЗСУ, щоб навести по них вогневе ураження», — встановило відомство.

Одночасно зрадниця «зливала» до ФСБ маршрути руху бронетанкових колон українських військ у напрямку передової.

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«Щоб виконати агентурне завдання, жінка обходила місцевість, де приховано фотографувала потенційні „цілі“ та фіксувала їхні координати», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у неї вилучено телефон, який вона використовувала для контактування з куратором та виконання його доручень.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, агентку визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях.

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Фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку «легких грошей». Його завербували, коли фігурант він шукав заробіток у телеграм-каналах.