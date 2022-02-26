Членство України в Європейському Союзі буде ключовим свідченням підтримки нашої країни - Зеленський

Президент України заявив, що настав вирішальний момент про прийняття рішення щодо членства України в Євросоюзі.

Сьогодні, 26 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслужила на членство в Європейському Союзі і прийняття її в ЄС буде одним з основних свідчень підтримки України державами-учасницями Євросоюзу.

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"Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському Союзі, це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію і прийняти рішення про членство України в Європейському Союзі", - сказав президент на брифінзі.

Глава України зазначив, що це питання обговорив сьогодні із президентом Європейської Ради Шарль Мішелем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Еммануелем Макроном.