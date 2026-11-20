Зять Трампа Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпосланець і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер упродовж останніх місяців на непублічних перемовинах щодо миру порушував питання вступу України до НАТО за умови її територіальних поступок Росії.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Раніше цей варіант вважався нежиттєздатним, і ще на початку минулого року сам Трамп виключив можливість вступу України до НАТО, назвавши це неприйнятним для РФ, йдеться у статты WSJ. Однак, за словами учасників переговорів, останніми місяцями ця ідея неодноразово порушувалася в розмовах Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа з європейцями.

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Зокрема, минулого тижня у Дубліні Кушнер обговорив таку можливість із президентом України Володимиром Зеленським та представниками європейських країн. Це питання також порушувалося щонайменше на одній із зустрічей, які відбулися минулого тижня в Об’єднаних Арабських Еміратах, де Кушнер і Віткофф проводили перемовини з представниками України, Європи та Росії. Також один із європейських лідерів зазначив, що ця ідея обговорювалася ще в серпні — під час телефонної розмови.

Два можливі сценарії від США

За даними джерел WSJ, американська сторона запропонувала два можливі сценарії:

«Згідно з першим із них, Україна має відмовитися від контролю над територіями на Донбасі в обмін на повноправне членство в НАТО. Друга ідея полягала в тому, щоб заморозити конфлікт уздовж лінії фронту — водночас частина території Донбасу залишилася б під контролем України, — а також надати Україні гарантії безпеки для захисту від можливого нападу з боку Росії в майбутньому. Ці гарантії могли б бути закріплені в міжнародному договорі за участю США та, можливо, європейських союзників».

За словами американського посадовця, учасники перемовин обговорюють безліч варіантів, однак для укладення остаточної угоди потрібна згода як України, так і Росії.

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Як зазначає The Wall Street Journal, таке обговорення можливості вступу України до НАТО показує, наскільки далеко Вашингтон готовий зайти, щоб вивести переговори між РФ та Україною з глухого кута. Раніше і адміністрація Трампа, і попередні адміністрації США виступали проти надання Україні членства в цьому військовому альянсі, побоюючись, що такий крок може втягнути Захід у пряме протистояння з Москвою.

Наразі незрозуміло, наскільки серйозно американські посередники розглядають цю ідею та чи змінив Трамп свою позицію щодо вступу України до НАТО.

Водночас за даними джерел WSJ, на зустрічі в Абу-Дабі минулого тижня російська сторона прямо вимагала, щоб Україна відмовилася від будь-яких прагнень вступити до НАТО.

У документі, поширеному серед учасників переговорів, Москва вимагала, щоб Україна виключила зі своєї Конституції положення про прагнення вступити до НАТО. Російська сторона також наполягала на тому, щоб Альянс узяв на себе зобов’язання не розміщувати на території України війська чи військову техніку, а також вимагала припинити постачання західної зброї до Києва.

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Нагадаємо, раніше американський переговорник Джаред Кушнер за підсумками зустрічі представників США, України та «коаліції охочих» у Берліні заявив про те, що Росія погодилася на розширення формату мирних переговорів щодо закінчення війни проти України з залученням європейських держав. Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа має намір узгоджувати майбутні домовленості з Києвом та європейськими партнерами.

Крім того, Кушнер заявив, що Росія нібито спокійно сприймає ідею надання Україні гарантій безпеки за зразком статті 5 Північноатлантичного договору. Йдеться про механізм, подібний до принципу колективної оборони НАТО. За його словами, американській стороні вдалося домогтися того, щоб Москва погодилася розглядати концепцію гарантій безпеки для України, побудованих за принципом статті 5 НАТО. Водночас Кушнер визнав, що в Росії до цієї ідеї є скепсис і недовіра.

Втім, президент України Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою «гарантії безпеки як у статті 5 НАТО».

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