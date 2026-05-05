Прагнення України до членства в ЄС добре відомі, але дискусія залишається переважно односторонньою. Значна частина публічного та навіть політичного дискурсу зосереджується на зобов’язаннях і умовах, які має виконати Україна, — водночас значно менше уваги приділяється конкретним перевагам, які вступ України принесе самим державам-членам. Серед очевидних — бойовий досвід та боєздатна армія: жодна країна ЄС сьогодні не має такого практичного знання про ведення сучасної війни, яке здобула Україна. Але військовий вимір — лише частина картини.

Саме тому в межах постійної рубрики «Нова Європа цікавиться» Центр «Нова Європа» звернувся до провідних експертів із ключовим запитанням:

Які конкретні переваги членство України в ЄС принесе державам-членам і Європейському Союзу загалом?

Ключові висновки:

Членство України в ЄС — стратегічний актив, а не благодійність . В умовах послаблення трансатлантичних зв’язків і зростання тиску з боку Росії, Китаю та США епохи Трампа, ЄС більше не може покладатися виключно на м’яку силу та американські гарантії безпеки. Інтеграція України — це відповідь на нові геополітичні реалії та умова виживання Союзу як глобального актора.

Україна — найважливіший безпековий ресурс Європи . Найбільша сухопутна армія в Європі — 800 000 досвідчених бійців — у поєднанні з передовими технологіями у сфері дронів і протиповітряної оборони робить Україну незамінним партнером у розбудові європейської оборони, особливо в умовах, коли ЄС лише починає відновлювати власний військовий потенціал.

Технологічний та інноваційний потенціал України зміцнює стратегічну автономію ЄС. Військові технології, випробувані в умовах реальної війни, вирізняються високою ефективністю та доступною вартістю, що робить їх цінним ресурсом для зміцнення оборонного потенціалу ЄС.

Аграрний та економічний потенціал України посилює стійкість Союзу. Попри конкуренцію з окремими аграрними секторами держав-членів, розвинена сільськогосподарська база України суттєво розширює загальний аграрний потенціал ЄС та зміцнює його продовольчу безпеку й незалежність.

Вступ України прискорить давно назрілі інституційні реформи в ЄС . Розширення вимагає оновлення Спільної аграрної політики, механізмів голосування і прийняття рішень у зовнішній та безпековій політиці, а також загальної бюджетної архітектури — реформ, які довго відкладалися, але тепер стали невідворотними в контексті розширення.

Стратегічна цінність України не скасовує вимог до членства — але зобов’язує ЄС до партнерства . Україна має відповідати критеріям вступу. Проте усвідомлення того, що інтеграція України відповідає інтересам самого Союзу, зобов’язує ЄС активно сприяти цьому процесу: прискорювати його, застосовувати перехідні періоди та вносити необхідні корективи до власних механізмів.

Суспільна стійкість і досвід кризового управління України збагачують підхід Європи до готовності суспільства до криз. Реальний досвід мобілізації суспільства в умовах збройного конфлікту, горизонтальна самоорганізація громадян і ефективна взаємодія з державними інституціями пропонують цінну модель для зміцнення суспільної стійкості в усьому ЄС.

Членство України в ЄС поверне Європі місце за столом переговорів . Наразі Росія та США фактично відсторонили ЄС від мирного процесу. Вступ України перетворить ЄС зі стороннього спостерігача на повноправного учасника будь-яких переговорів щодо майбутнього України та безпеки континенту.

Ідентичність і цінності: Україна як живий доказ європейських ідеалів. Демократична Україна, яка бореться за права людини, верховенство права та людську гідність перед лицем авторитарної агресії, є найкращим підтвердженням того, що ЄС був покликаний захищати. Її членство стало б потужним сигналом — об’єднана Європа залишається значущим і стійким проєктом.

Наталі Точчі, директорка Istituto Affari Internazionali (IAI), Італія

Членство України в ЄС має величезну стратегічну цінність — як у матеріальному, так і, передусім, в ідейному вимірі. З матеріальної точки зору очевидно, що велика, динамічна та багата на ресурси країна, як Україна, інтегрована в серце Європи, принесе ЄС значні здобутки у військовій, економічній, технологічній та суспільній сферах. Свідченням цього є те, що попри спустошливе російське вторгнення українці не просто вистояли, але вистояли, розвиваючи компетенції та потенціал — особливо у військово-технологічній галузі.

Україна в складі ЄС сприятиме розвитку європейської креативності, стійкості, безпеки та добробуту. У разі, якщо Україна буде поза ним, існує загроза, що всі ці ресурси опиняться в руках Москви. Але ще важливіші за матеріальні здобутки — ті переваги, які членство України додасть до європейської ідентичності. ЄС визначав себе у протиставленні темному минулому Європи, позначеному фашизмом, авторитаризмом, колоніалізмом і війною. Коли це минуле знову насувається на нас сьогодні — і в Європі, і поза її межами — європейська Україна стане потужним нагадуванням для європейців і не лише для них про те, чим Європа має бути насправді.

Фредрік Весслау, виконувач обов’язків директора European Policy Institute in Kyiv (EPIK), Україна

Вступ України до ЄС — це не акт благодійності, а питання політичного виживання для ЄС у світі, що формується під впливом Трампа, Путіна та Сі. В умовах загостреного міжнародного середовища ЄС більше не може покладатися на м’яку силу та американські гарантії безпеки. Він має зміцнювати свою здатність до самооборони та проєкції сили за кордоном — і Україна відіграє в цьому ключову роль.

Головним внеском України до ЄС стане сфера безпеки та оборони. Вона має найбільші сухопутні сили в Європі — бойову армію чисельністю 800 000 осіб — і вміє застосовувати європейське озброєння краще, ніж самі європейські війська. Україна перебуває на передовій у сфері дронових військових технологій та сучасної протиповітряної оборони. Попри те що Україна досі залежить від європейської зброї та боєприпасів для підтримки воєнних зусиль, вона стрімко перетворюється на ключового постачальника безпеки для Європи.

І Європа гостро потребує українських можливостей та досвіду. Оскільки Європа більше не може покладатися на США у питаннях безпеки, їй потрібна Україна — особливо поки Європа продовжує переозброюватися та відновлювати свій військовий потенціал. Навіть до вступу України до ЄС вона може відігравати ключову роль — наприклад, надаючи гарантії безпеки країнам Балтії або постачаючи необхідні дронові технології та досвід і знання прифронтовим державам ЄС. У нашому прекрасному новому світі Україна була б не просто бенефіціаром вступу до ЄС — а значним активом.

Доктор Крісті Райк, директорка, International Centre for Defence and Security (ICDS), Естонія

Європа має вагомий інтерес до інтеграції України в ЄС, що досі недостатньо визнається. Передусім, Європі потрібна Україна, щоб збудувати надійний оборонний потенціал проти Росії. Це особливо важливо зараз, коли трансатлантичні відносини переживають найглибшу кризу за всю свою історію, а США очікують, що Європа візьме на себе відповідальність за власну оборону. Україна може зробити незамінний внесок завдяки своїй армії з бойовим досвідом та потужній і новаторській оборонній промисловості. (В ідеалі Україна також мала б вступити до НАТО, що в багатьох відношеннях є простішим процесом, ніж вступ до ЄС, але політично неможливим за нинішньої адміністрації США. Це робить роль ЄС ще більш вагомою.)

Є й інші потенційні вигоди для ЄС — зокрема, поштовх до економічного зростання та геополітичної ваги Союзу. Крім того, великий аграрний сектор України здебільшого сприймається як загроза сільськогосподарському виробництву в нинішніх країнах-членах, однак його слід розглядати і як внесок у продовольчу безпеку ЄС. Акцент на вигодах не означає, що Україна не повинна відповідати умовам членства. Проте в інтересах ЄС — максимально сприяти та пришвидшити цей процес, використовувати перехідні періоди та вносити необхідні корективи до системи ЄС там, де це потрібно.

Сільві Кауфман, колумністка з міжнародних питань Le Monde, Франція

Очевидні переваги, які Європейський Союз отримає від вступу України, стосуються сфери оборони та безпеки. Стратегічно, Україна в складі ЄС, а не в сірій зоні на його периферії, зробить Союз більшим і сильнішим у протистоянні з Росією.

Це також принесе вигоди в промисловому секторі: в міру того як країни-члени нарощують зусилля з переозброєння, глибша промислова співпраця з інтеграцією українського досвіду та технологічних здобутків виявиться плідною. Це надасть новий імпульс меті створення інтегрованого європейського ринку оборонних закупівель.

Ще одна стратегічна перевага, і більш невідкладна, полягала б у тому, щоб привести Європу за стіл переговорів. До цього часу Росія та Сполучені Штати тримали Європу осторонь мирних переговорів. Якщо Україна вступить до ЄС, то й ЄС має бути за столом переговорів.

У сферах цифровізації, відновлюваної енергетики та критичної сировини Україна має переваги, які зміцнять суверенітет ЄС та його зелений курс. Масштаби зусиль з відновлення України також відкриють важливі можливості для європейського бізнесу — особливо для компаній будівельного сектору.

Олена Галушка, членкиня правління у Міжнародному фонді «Відродження», співзасновниця International Center for Ukrainian Victory (ICUV), Україна

Із депріоритизацією Європи у зовнішній політиці США та зростаючою невизначеністю щодо американських зобов’язань у НАТО, Європейський Союз дедалі активніше переосмислює себе не лише як політико-економічний, але й як безпековий і оборонний союз, який сприймає російську агресію як пряму загрозу.

У цьому контексті членство України має стати однією з ключових стратегічних переваг для ЄС, і не лише тому, що демократична та процвітаюча Україна суттєво посилить східний кордон Союзу. Йдеться передусім про величезний потенціал української оборонної індустрії, обмін і спільний розвиток військових технологій, відпрацьованих у реальних бойових умовах і значно ефективніших за вартістю та швидкістю виробництва, ніж багато західних рішень, а також про інтеграцію найбільш досвідченої армії в Європі.

Не менш важливою є роль українського суспільства у захисті європейських цінностей — демократії, прав людини, верховенства права та людської гідності — від російської агресії. Водночас Україна вже впроваджує інноваційні рішення у сфері боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права, серед яких відкриті конкурси на керівні посади із залученням міжнародних експертів, а також максимальна прозорість і цифровізація. Цей досвід може доповнити дорожні карти реформ для майбутніх країн-кандидатів до ЄС.

Саме тому, на мою думку, членство України в ЄС не повинно розглядатися суто як політична чи економічна інтеграція чергової країни-кандидата, але передусім як інвестиція в спільну безпеку України та Союзу.

Сюзан Стюарт, старша наукова співробітниця German Institute for International and Security Affairs (SWP), Німеччина

Передусім, Україна привнесла б до ЄС військовий досвід та досвід у сфері безпеки. Вона зробила би ЄС безпечнішим, додавши свої чисельні й загартовані в боях збройні сили до нині недостатнього військового потенціалу країн-членів ЄС — особливо в період, коли готовність США захищати Європу ставиться під сумнів.

Крім того, Україна стала б вагомим активом з точки зору продовольчої безпеки та автономії в межах ЄС. Хоча в аграрній сфері вона є конкурентом для певних країн-членів, у ширшому контексті Україна суттєво збільшила б загальний сільськогосподарський потенціал ЄС. Здатність України до інновацій та швидких і гнучких дій також стала б великою перевагою для ЄС, де країни-члени надто звикли до повільних і громіздких процесів, непридатних для вирішення викликів сучасного середовища, що стрімко змінюється.

Нарешті, прямий і тривалий досвід України у протистоянні російській агресії — не лише на полі бою, а й у сфері кібератак, дезінформації, перетворення політичних та економічних інструментів на зброю і маніпуляцій з історією — допоміг би ЄС краще протистояти серйозним і зростаючим загрозам з боку Росії як частини московських спроб послабити та дестабілізувати ЄС і його країни-члени.

Тінатін Церцвадзе, адвокаційна радниця з зовнішньої політики ЄС Open Society Foundations, Бельгія

Вступ України до ЄС та відновлений політичний імпульс до розширення Союзу знову поставили на порядок денний нагальну потребу в структурних реформах ЄС. Розширений ЄС має бути готовим до нинішніх і майбутніх геополітичних викликів, захищаючи свої основоположні цінності та верховенство права. Це потягне за собою низку давно назрілих реформ, необхідних для ЄС майбутнього, — зокрема реформу спільної аграрної політики, реформу процедур голосування та прийняття рішень у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗППБ), а також семирічного бюджету ЄС.

Окрім широко обговорюваних питань оборони, безпеки та технологічних інновацій, які зроблять ЄС сильнішим геополітичним і глобальним гравцем за умови швидкої та ефективної інтеграції, я також хотіла би зосередитися на іншому аспекті. Йдеться про здатність протистояти викликам та управління ризиками, що однаково притаманно і державі, і суспільству в Україні. І на тому, що ЄС може з цього почерпнути. Широко обговорювана стійкість українців — це реальний досвід передбачення та мінімізації ризиків, а також підхід знизу вгору (bottom-up), горизонтальний за своєю природою, до якого може долучитися кожен громадянин. У час, коли ЄС і країни-члени розробляють і вдосконалюють Стратегію готовності Союзу (Preparedness Union Strategy), українське суспільство має досвід самоорганізації в умовах стресу, підтримки найбільш вразливих і спільної роботи з державними інституціями.

