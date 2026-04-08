Членство України в ЄС вже у 2027 році: коли очікувати відповіді з Брюсселя

Володимир Зеленський наполягає на членстві України в ЄС вже у 2027 році. / © Associated Press

На сьогодні чіткої моделі вступу України до ЄС немає. Проте це не є проблемою. Дискусія серед держав-членів щодо цього активно триває. Вони теж орієнтуються на 2027 рік. Тобто, ніхто не відкинув ідею, щоб у 2027 році Україна мала якусь модель вступу до Євросоюзу.

Про це під час зустрічі з журналістами в Києві розповів віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, пише ТСН.ua.

За словами Тараса Качки, питання наразі — яка це буде модель вступу. Урядовець підкреслює, що в першій половині цього року це стане зрозуміло.

«Ніхто не відкинув цієї пропозиції. Ніхто не сказав, що у нас буде „балканський сценарій“: коли виконаєте бенчмарки (реформи, які необхідні для вступу до ЄС — Ред.), потім ми відкриємо кластери, закриємо їх, і почнемо думати над договором про умови вступу до ЄС, а потім ще будемо якусь вічність ратифікувати його. Цього немає. Навпаки, є розуміння, що має бути якась відповідь ЄС. Коли це станеться? З того, що ми бачимо, — травень, коли концептуалізуються певні підходи. Також Рада ЄС над цим активно працює. Тому я думаю, в першій половині року для нас це буде зрозуміло», — вважає Тарас Качка.

На початку 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається на членство в ЄС вже у 2027 році. Тоді ТСН.ua писав, як європейські лідери відкинули таку можливість. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що вступ України до Євросоюзу вже 1 січня 2027 року не є можливим. За його словами, це тривалий процес, який займає роки.