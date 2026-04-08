ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
2 хв

Членство України в ЄС вже у 2027 році: коли очікувати відповіді з Брюсселя

В Кабміні очікують відповіді від ЄС щодо моделі майбутнього вступу України до блоку вже в травні цього року.

Автор публікації
Фото автора: Христина Зеленюк Христина Зеленюк
Володимир Зеленський наполягає на членстві України в ЄС вже у 2027 році.

Володимир Зеленський наполягає на членстві України в ЄС вже у 2027 році. / © Associated Press

На сьогодні чіткої моделі вступу України до ЄС немає. Проте це не є проблемою. Дискусія серед держав-членів щодо цього активно триває. Вони теж орієнтуються на 2027 рік. Тобто, ніхто не відкинув ідею, щоб у 2027 році Україна мала якусь модель вступу до Євросоюзу.

Про це під час зустрічі з журналістами в Києві розповів віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, пише ТСН.ua.

За словами Тараса Качки, питання наразі — яка це буде модель вступу. Урядовець підкреслює, що в першій половині цього року це стане зрозуміло.

«Ніхто не відкинув цієї пропозиції. Ніхто не сказав, що у нас буде „балканський сценарій“: коли виконаєте бенчмарки (реформи, які необхідні для вступу до ЄС — Ред.), потім ми відкриємо кластери, закриємо їх, і почнемо думати над договором про умови вступу до ЄС, а потім ще будемо якусь вічність ратифікувати його. Цього немає. Навпаки, є розуміння, що має бути якась відповідь ЄС. Коли це станеться? З того, що ми бачимо, — травень, коли концептуалізуються певні підходи. Також Рада ЄС над цим активно працює. Тому я думаю, в першій половині року для нас це буде зрозуміло», — вважає Тарас Качка.

На початку 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається на членство в ЄС вже у 2027 році. Тоді ТСН.ua писав, як європейські лідери відкинули таку можливість. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що вступ України до Євросоюзу вже 1 січня 2027 року не є можливим. За його словами, це тривалий процес, який займає роки.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie