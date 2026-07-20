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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1647
Час на прочитання
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Чмут озвучив тривожний прогноз на зиму: «Час думати про село або закордон»

Наступна зима в Україні може виявитися ще складнішою за попередню — Тарас Чмут порадив кожному українцю вже в липні визначитися з місцем безпечної зимівлі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Україна не буде готова до зими: можливо, треба виїхати в село чи за кордон – Тарас Чмут

Україна не буде готова до зими: можливо, треба виїхати в село чи за кордон – Тарас Чмут / © ТСН.ua

З перезавантаженням у Міноборони, з фокусом уваги не на війну, а на політику — Україна може не підготуватия належним чином до зими.

Таку думку висловив керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю «Українській правді».

Він нагадав, що мільйони українців жахливо пережили попередню зиму. І передумов, що ця буде легшою — нема.

«З конфліктом у ЗСУ, з фокусом уваги не на війну, а на політику — ми не підготуємося належним чином до зими. Ми не можемо якісно протистояти російській балістиці. Вони накопичать реактивні дрони, проти яких „дронопад“ не працює», — каже керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Чмут припустив, що неможливо відбудувати енергетику за пів року від минулої зими.

За його словами, наступна зима може виявитися ще складнішою за попередню через проблеми з підготовкою енергосистеми та зміну пріоритетів влади. Чмут наголосив, що українцям уже зараз варто продумати план на холодний сезон — зокрема, розглянути можливість тимчасового переїзду до села, невеликого міста або навіть за кордон.

«Я вважаю, що кожен зараз, у липні, має подумати — де він буде зимою. Можливо, комусь уже потрібно подумати виїхати в село, або навіть за кордон», — заявив Тарас Чмут.

Раніше мер Івано-Франківська дав тривожний прогноз на вересень-жовтень для західних областей і заявив, що РФ готує на цей період масовані атаки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1647
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