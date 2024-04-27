Чого чекати українцям у Польщі після призупинення консульських послуг: пояснили в уряді

Українські біженці можуть легально перебувати в Польщі до 30 червня 2024 року.

Українські біженці, які приїхали до Польщі через російську агресію, можуть перебувати на території країни легально впродовж 18 місяців.

Про це повідомляє Gazeta.PL із посиланням на сайт уряду.

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Юридичний портал для біженців з України пояснює, що на українців, які прибули до Польщі від 24 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями, поширюються положення так званого українського спецзакону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави". Відповідно нього, біженці можуть легально перебувати в Польщі до 30 червня 2024 року.

"Таким чином, можна припустити, що до 30 червня 2024 року є датою, до якої іноземці, які не охоплені тимчасовим захистом і чиї безвізовий режим, віза чи карта побиту закінчилися або закінчаться, повинні будуть подати заяви щодо отримання дозволу на тимчасове проживання в Польщі, якщо вони зацікавлені залишитися в Польщі", - йдеться на сайті.

Голова МВС Польщі Марчін Кєрвінський, який також відповідає в тому й числі за міграційну політику легалізацію іноземців, наголосив, що українських біженців ніхто не видасть їх Україні.

Нагадаємо, у Польщі зробили нову заяву щодо військовозобов'язаних українців.

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