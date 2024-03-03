Чого чекати від курсу долара до кінця 2024 року: економіст зробив прогноз

До кінця 2024 року кардинальних змін на валютному ринку не буде.

Уряд передбачає, що до кінця року долар буде по 41 гривні. Проте такий прогноз надто песимістичний.

Про це сказав економічний експерт Денис Безлюдько в інтерв’ю "Ми-Україна".

"У Кабміні очікують близько 41 грн на кінець року. Але вони завжди помиляються в гірший бік — у них робота бути песимістами й готуватися до гірших сценаріїв. Як правило, показники на кінець року кращі. Середньорічний курс десь на гривню відрізняється від минулорічного", – сказав Безлюдько.

На його думку, середньорічний курс долара буде значно нижчим. Якщо минулого року йшлося про 36,3 грн, то цього року очікується на рівні 37,5 грн.

Він додає, що до кінця року можна вийти на курс долара 40 гривень. Але курс може відкотитися й в інший бік. Є фактори, які допоможуть зміцнитись українській гривні, як от повернення валютної виручки, за яку взявся Нацбанк.

Раніше йшлося про те, що буде з курсом у березні.

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