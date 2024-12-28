Чого чекати від погоди в наступні 2 дні: синоптикиня дала прогноз

В Україні погода перед початком 2025 року буде синоптично спокійною та без значних метеорологічних екстремумів. Прогнозуються малоймовірні опади, хіба що в окремих районах можливі мряки через хмарну та туманну погоду.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

28-29 грудня на території України синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, тому навіть вітер буде слабким або помірним. Температура повітря залишатиметься близькою до нуля, з незначними плюсовими значеннями.

На вихідних температура по країні коливатиметься в межах 0+4 градуси, хоча вночі 28 грудня на сході України та 29 грудня на заході можливі морозні показники від 0 до -3 градусів.

У Києві завершальні дні року будуть хмарними, маловітряними та теплими: вночі температура наблизиться до нуля, вдень очікується 0+2 градуси.

Перспектива Нового року: 31 грудня в Україні можливе невелике зниження температури, а на півночі та північному сході, включаючи Київ, є ймовірність мокрого снігу.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Україні буде без опадів, температура триматиметься близько нуля, а сніг у новорічну ніч малоймовірний.

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