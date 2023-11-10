Чого насправді хоче Путін та чи готовий він застосувати ядерну зброю: думка міністра оборони Естонії

Володимиру Путіну потрібна Україна для СРСР-2, проте військовим шляхом її захопити не вдається. Останнім аргументом є ядерна зброя, втім, ймовірність її застосування диктатором залишається сумнівною, адже це не дасть жодних результатів.

Про це в ефірі "1+1" сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Про ядерну зброю

Як зазначив очільник відомства, застосування ядерної зброї не дасть Путіну жодної користі, жодних результатів.

"Що він отримає? Я не бачу жодних переваг, які він міг би отримати. Єдине, чого він досягне – це великі втрати серед цивільних", – пояснив Певкур.

А це, наголосив він, лише ще більше розлютить українську армію й замотивує ЗСУ безжально нищити ворога.

Про цілі Путіна

Щоб зрозуміти, якими є справжні цілі Путіна у війні, каже експерт, потрібно прочитати його промову під час Мюнхенської конференції з безпеки у 2007 році.

"Я вважаю, що це його заклик: між Росією і Заходом має бути буферна зона", – запевнив міністр оборони Естонії.

Крім того, диктатор хоче увійти в підручники історії як творець СРСР-2, або, як він це називає, "Великої Росії".

Нагадаємо, за даними естонської розвідки, росіянам вдалося заволодіти ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися.

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